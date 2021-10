Twitter åpner Twitter-plassen for alle brukere

Twitter Er et av de mest populære sosiale nettverkene i verden. Det er også en av få i bransjen som flykter fra teknologiens giganter, en klar fordel når noen lider av massive sammenbrudd, Lik Facebook-økosystemet i begynnelsen av måneden. Jack Dorseys nettverk fortsetter å jobbe med å implementere nye funksjoner, For det kan vi sitere Super Follow, Lengre Twitter-plass, Lar deg lage live lydrom. Et alternativ reservert i kjelleren for et visst antall lykkelige få, har blitt generalisert i dag!

Tiden er inne – her er en oppdatering om hvordan vi nå introduserer muligheten til å være vert for plass for alle på iOS og Android pic.twitter.com/cLH8z0bocy – Spaces (wTwitterSpaces) 21. oktober 2021

Faktisk, Inntil da må du ha minst 600 følgere for å få tilgang til dette alternativet, som nå er tilgjengelig for alle Twitter-brukere fra iOS eller Android.. Denne åpenheten begrunnes med nettverkets ønske om nye innholdsskapere og mer mangfoldige tilbud.

Twitter-området har vokst siden starten, Nå med muligheten til å ringe to co-verter, kan tillate opptil 10 personer når andre besøkende spør. Tweets kan også integreres direkte i rommet slik at deltakerne kan lese dem.