Twitter jobber med en «Leave Conversation»-funksjon

(Ecofin Agency) – Med mer enn 436 millioner brukere, ifølge de siste tallene fra den felles studien av Hootsuite og We are Social, har det sosiale nettverket Twitter blitt et flott sted å snakke om flere emner gjennom årene. Raskt kan du finne deg selv midt i en opphetet diskusjonstråd og varslene dine vil raskt gå ut av hånden. For å løse dette problemet sies Twitter å utvikle en ny funksjon.

I følge teknisk ingeniør Jane Manchun Wongs tweet, jobber mikrobloggplattformen med en funksjon som lar deg forlate en Twitter-samtale. Det vil først fjerne omtale av kontoen din i den første tweeten i tråden, så vel som i svar på denne tweeten. Den vil da blokkere fremtidige omtaler av kontoen din i samtalen, og til slutt vil du ikke lenger motta varsler for denne diskusjonen.

Det er et ytterligere skritt i å administrere giftige samtaletråder med en utvikling av funksjonene “Skjul et svar under denne tweeten” eller “Blokker denne brukeren”. Temaet psykisk helse er i sentrum for prioriteringene til Twitter, som ønsker å se flere sunne samtaler i nettverket sitt.

Chedjou Kamdem