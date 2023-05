Twitter lar deg nå legge ut 2-timers videoer

Den nye funksjonen, som kun er tilgjengelig for Twitter Blue-abonnenter, begrenser filstørrelser til 8 GB.

Nye funksjoner kommer stadig for Twitter Blue-følgere. Etter kunngjøringen av den kommende ringefunksjonaliteten og ende-til-ende-kryptering, vil de nå kunne streame 2-timers videoer med en filgrense på 8 GB, fikk vi vite torsdag 18. mai. Twitter-konto Av Elon Musk. Sjefen for den blå fuglen lager altså lange skjemaer på det sosiale nettverket. Siden introduksjonen av abonnentkontoer, for eksempel, har tweets gått fra 280 til 10 000 tegn i lengde.

Det tok ikke lang tid før brukerne testet den nye videofunksjonen. Mange av dem la ut veldig lange videoer under Elon Musks tweet. Som en internettbruker Myntseddel, som lastet opp animasjonsfilmen Shrek 3 før det sosiale nettverket blokkerte utgivelsen. «Dette mediet har blitt deaktivert etter en klage fra opphavsrettsinnehaveren”, les i stedet for video. Å forlenge videotiden vil faktisk føre til en bølge av tyveri av bilder som sendes på det sosiale nettverket.

Den nye utviklingen kommer bare dager etter at Elon Musk kunngjorde at han går av som administrerende direktør for Twitter. Hennes erstatter, markedsføringsspesialist Linda Yaccarino, forventes å starte i juni.

