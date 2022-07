Twitter tar rettslige skritt mot Musk: «Med denne saken har Teslas president fremmedgjort hele den økonomiske planeten»

En ny episode i sagaen knyttet til Elon Musks overtakelse av Twitter. Det sosiale nettverket har nettopp tatt rettslige skritt for å «tvinge» milliardæren til å avslutte overtakelsen. Som en påminnelse hadde Elon Musk i slutten av april i fjor gått med på å kjøpe Twitter for verdivurderingen, som da ble estimert til 44 milliarder dollar. Men Tesla-sjefen trakk seg forrige uke mens han rettferdiggjorde blackouten på antall falske kontoer.

Twitter har bestemt seg for å saksøke Elon Musk i Delaware Hvor er tilbakekjøpskontrakten utarbeidet?spør Damien Van Ashter, mediegründer og direktør for innovasjon og digital i Bouquet (Namur). «Etter min mening, med denne manøveren, prøver det sosiale nettverket fremfor alt å presentere sin egen versjon av historien. Fra starten har vi faktisk sett to Historiefortelling Annerledes, ispedd eksentriske tweets fra flere gründere. Twitter ønsker også å vise Musk at det ikke er lett å gå fra avtalen.»

I de kommende ukene vil altså ikke forretningsadvokater på begge sider nøle med å bevise på den ene siden at all informasjonen Musk ba om allerede er overført, eller på den andre siden at antallet falske kontoer ikke er gjennomsiktig.

I henhold til amerikansk lov er det teoretisk mulig at Elon Musk, etter at en rettsdommer som spesialiserer seg i forretningsjuss har undersøkt saken, endelig er forpliktet til å gjennomføre oppkjøpet. Det er imidlertid «spesielle hendelser» som kan sette en stopper for avtalen, som den beryktede debatten om antall falske kontoer. Disse dataene holdes ofte hemmelig gjennom sosiale nettverk, og påvirker direkte antallet reelle aktive brukere, og følgelig på lønnsomhet og til slutt Bedriftsevaluering.

Twitter svekkelse

«Når vi ønsker å gi et overtakelsestilbud, gir vi et såkalt due diligence Ved å gjøre en nøyaktig oversikt over målselskapets tilstand,» Damien van Ashter fortsetter. «I løpet av denne prosessen ba Elon Musk imidlertid ikke offisielt om tallene for de falske kontoene. (Informasjonen er ikke offentlig, men Twitter var forpliktet til å kommunisere, red.anm.). Musk har ikke lagt merke til dette før da, og det er derfor vi kan tro at dette argumentet bare er en unnskyldning for å spekulere i ulempen og trekke tilbake overtakelsestilbudet.. «

For noen observatører mente ikke Tesla-sjefen egentlig å få tak i det sosiale nettverket. «Hvis han virkelig ønsker å betale tilbake, til tross for de falske kontoene, vil prosessen følge sin naturlige forløp. Det er mulig at Elon Musk vil gjøre alt dette sirkuset bare for å bevise sin makt ved å vise at han kan skaffe 44 milliarder dollar, og for å svekke det sosiale nettverket han er uenig i om prinsippet om ytringsfrihet. På den annen side, hvis overtakelsen skal realiseres, tillater den nåværende juridiske kampen Musk å destabilisere Twitter på nivået av sin interne ledelse, med mål om en bedre overtakelse senere.»Damien van Akter analyserer. «Det er også en god måte å senke prisen på»fortsetter Xavier Degraux, uavhengig konsulent og coach innen sosiale nettverk og digital markedsføring.

Partene har frist til 24. oktober på å fullføre prosessen som fastsatt i overtakelseskontrakten, som også sier at Elon Musk ved brudd kan måtte betale 1 milliard dollar i erstatning.

En tredje skuespiller?

For Xavier Degraux, på slutten av denne saken, er det tre mulige scenarier. For det første kan Twitter og Musk komme til en minnelig avtale der milliardæren må betale kompensasjon for den mislykkede avtalen. «Beløpet vil helt sikkert være flere milliarder og ikke én milliard, fordi dette første beløpet er knyttet til muligheten for at Musk ikke vil lykkes med å skaffe 44 milliarder, noe som er veldig upålitelig gitt hans mange eiendeler.»sier Xavier Degaux.

En annen mulighet er at oppkjøpet finner sted, men til en kostnad på mindre enn 44 milliarder dollar i utgangspunktet. «Det må sies at Musk ikke var så heldig. Etter at budet hans ble gitt, stupte markedene og spesielt teknologiaksjer. Dette er utvilsomt grunnen til at Tesla-sjefen, med filen med falske kontoer, prøver å kjøpe Twitter for en mer fornuftig beløp, som sannsynligvis vil være 20-25 milliarder i lys av det nåværende miljøet i aksjemarkedet», Sosiale medier-konsulenten forklarer.

Det tredje alternativet, det er ikke umulig for en tredje skuespiller å spille «White Knight» kan faktisk dra nytte av kaoset mellom Twitter og Musk til å kjøpe det sosiale nettverket. «Det vil ikke være Meta fordi amerikanske regulatorer ikke vil tillate det, og det gjør heller ikke Microsoft, som allerede har LinkedIn. På den annen side kan spillere som ikke har penger som Google, Oracle eller Salesforce dra nytte av timingen å gjøre en god handel.» .

Så slutten av historien bør kunngjøres i høst, med mindre tvisten trekker ut gjennom potensielle rettslige skritt. Med denne saken fremmedgjorde Elon Musk hele den økonomiske planeten. avslutter Xavier Degaux. Og han har andre virksomheter å drive med Tesla, SpaceX og Neuralink. I lys av hans mange aktiviteter og den dårlige publisiteten generert av operasjonen, ville det være best for milliardæren å få saken over raskt.» .