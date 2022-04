Twitter tester en ny funksjon for å koble fra samtaler i sin nettversjon.

Paris, 8. april (Benin News / EP) –

Twitter Vi tester for tiden et verktøy som lar brukere slette tagger selv for å forhindre uønskede kommentarer i sosiale medier-tråder.

Selskapet har i noen tid utviklet en funksjon som lar en bruker «fjerne» tweetene de nevner. Hold deg unna samtaler der de ikke ønsker å være en del av det. Begynner for tiden å teste på internett.

«Vi eksperimenterer «Ikke spesifisertDet er en måte å holde tryggheten din på og holde deg unna samtaler,» sa selskapet i en uttalelse. Sikkerhet på Twitter.

Twitter for Internett En knapp vil begynne å vises I seksjonen for innleggsalternativer – merket med tre horisontale prikker – vises det som følger «Forlat denne samtalen».

Når du klikker, vises et vindu som forklarer konsekvensene av å velge dette alternativet: Konto eller brukernavn ikke spesifisert, Unngå fremtidige referanser Og varsler vil bli avviklet.

Twitter har imidlertid gjort det klart at å forlate en samtale betyr ikke at brukere ikke vil kunne få tilgang til eller se den.