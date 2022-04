Twitter vil ikke lenger fungere på iPhone 6 og iPhone 6 Plus

Fram til iOS 13 blir iPhone 6 og iPhone 6 Plus kontinuerlig oppdatert av Apple. Det er de ikke i dag.

Vanligvis oppdaterer applikasjoner seg selv og analyserer alle operativsystemene de kjører. Den siste Twitter, med versjon 9.6 utgitt for 3 dager siden, sletter helt og slett alle iPhones som kjører på versjonen før iOS 14.

Når iOS 14 starter, har Apple annonsert at de vil droppe all programvaresporing på iPhone 6 og iPhone 6 Plus etter mer enn 5 år med oppdatering. Brukere kan fortsette å dra nytte av dette, men de er mer sårbare for spionprogrammer og vil ikke fikse den minste feil. Dessverre kan disse enhetene ikke lenger kjøre Twitter, og ledere for sosiale nettverk må nå ha minst iOS 14 aktivert for å starte iPhone-appen din.

Mange brukere av det sosiale nettverket uttrykte raskt sin tristhet da de så at Twitter ikke lenger virket eller mindre funksjonelt på deres gamle iPhone.

Faktisk vil Twitters funksjonalitet variere på disse iPhone-ene. Mens noen brukere ikke lenger kan starte appen, kan andre bare få tilgang til 30 % av appens funksjoner. Noen brukere klager over at tweets ikke lenger lastes inn, mens de beste trendene ikke lenger er synlige, og de fleste iPhone 6s og iPhone 6 Plus kan ikke svare på tweets eller endre profilen din.

Heldigvis, i januar, ga Apple ut adopsjonsstatistikk for operativsystemet sitt. Så bare 7 % av iPhones som er i bruk kjører nå iOS 13 eller høyere. Med andre ord kan 93 % av iPhone-eiere fortsatt kjøre Twitter.

