Twitters fanetidslinje falt

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-Lint) – Noen dager etter at den ble publisert, trakk Twitter tilbake en endring i brukernes tidslinje på iOS, som umiddelbart viste seg å være kontroversiell.

Denne endringen har lagt til to faner øverst på brukerens hjemmeside, en som standard kalt Hjem, som viser en algoritmisk valgt klassifisering av nylige tweets. En annen, de siste tweetene, hadde en tidslinje brukt av mange.

Nå ser appens foretrukne hjemmemodus ut til å være irriterende for mange brukere, og Twitter var tilbøyelig til å utforske andre måter å reversere endringen fullstendig og forbedre brukervennligheten.

Vi har hørt om dere – noen av dere liker alltid å se de siste tweetene først. Mens vi utforsket andre alternativer, hentet vi tidslinjen og fjernet faneopplevelsen. https://t.co/euVcPr9ij6 – Twitter-støtte (wTwitterSupport) 14. mars 2022

Oppdateringen ble kun droppet på iOS, men ble også annonsert for Android og Internett, så selv om den beviser at den ikke ønsker å høre anmeldelser når den kommer på bølgene, er den for stor for selskapet. . .

I likhet med mange sosiale mediegiganter, inkludert Facebook og Instagram, vet Twitter at mange av brukerne alltid vil ha feed som viser det siste innholdet, og unnslipper presset med å kontinuerlig oppdatere med nytt innhold. Enten den faktisk ble publisert eller ikke.

Skrevet av Max Freeman-Mills.