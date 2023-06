Twitters nye konkurrent åpenbarer seg i signerte Instagram-bilder

Mange apper har prøvd å konkurrere med Twitter i årevis nå, og Meta vil snart treffe blåfuglen med sin egen app. Vi vet allerede hvordan hun ser ut.

For noen uker siden fikk vi vite at Instagram jobbet med en kopi av Twitter, og de første bildene av appen ble sluppet. Disse avslørte et sosialt nettverk nær den blå fuglen som tok logoen til Instagram, men uten bildene.

Project 92 (dets interne navn) har endelig lekket med nye bilder. I følge informasjon samlet av The Verge, Appen kan endelig bli kalt «Threads» når den lanseres senere på åretOg ta noen Instagram-innstillinger som kontooppretting.

Les også – Instagram og Facebook kopierer Twitter og du må betale for sertifisering

Tråder ser ut som en stor Instagram-kommentarseksjon

Ifølge The Verge kommer det en ny frittstående app Basert på Instagram og integrert med ActivityPub, en desentralisert protokoll for sosiale medier. Dette vil teoretisk tillate brukere av den nye appen å overføre kontoene og følgerne sine til andre apper som støtter ActivityPub, inkludert Mastodon.

Som du kan se på bildet funnet av The Verge, ser appen ut som kommentarfeltet til Instagram-innlegg. Det blir en fullverdig app, og ikke bare en ekstra fane som du finner på Facebook eller Instagram.

Ifølge en mai-lekkasje skal flere funksjoner være tilgjengelige når appen starter. Vi forventer å kunne Legg ut tekstoppdateringer på 500 tegn maksimum, Legg ved linker, bilder og videoer i maksimalt 5 minutterog chatte med fellesskapet ved hjelp av Liker, svar og reposter.

Chris Cox, Mettas produktsjef, sa at kjendiser allerede har registrert seg for å bruke appen, inkludert DJ Slime, og at han er om bord. Han snakker med andre store navn, inkludert Oprah og Dalai Lama. Nå gjenstår det å se om de vil godta et samarbeid med selskapet og om de klarer å få nettbrukere til å prøve den nye appen.