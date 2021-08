Tyler Gilbert starter første MLP på 27 … Arizona Diamondbacks

Tyler Gilbert, en ivrig elektriker, ga et sjokk til historiebøkene lørdag kveld da han kastet Ubegrunnet I starten av sin første major league.

Gilbert droppet Trent Grisham og Ha-Seong Kim i den niende omgangen, med Tommy Palm som vant 7-0. Arizona Diamondboxes På San Diego Patros.

Muntlige Diamondbox-spillere kastet hanskene opp i luften, skyndte seg ut av haugen og angrep 27-åringen, som hadde tilbrakt seks sesonger i mini-ligaer. Han har gjort tre innrømmelser siden han debuterte i ligaen tidligere denne måneden.

“Gal,” sa Gilbert. “Sannsynligvis kommer jeg ikke til å slå meg en annen dag. Jeg vet ikke hva som skjedde.”

Gilberts familie var en av de første som feiret Diamondbacks hjemme. De var klare for introduksjonen til lettelse tidligere denne måneden. Gilbert spilte ikke baseball i 2020 etter å ha blitt ødelagt av epidemien i Minor League. Han lærte sommeren å være elektriker av sin far, og tjente av og til ekstra penger mens han kravlet rundt i rom og mellom vegger.

“Jeg vil heller gjøre dette enn å trekke i trådene,” sa Gilbert med et smil. “Ikke støt, pappa.”

Dette er en fantastisk prestasjon for Diamondbacks, som har hatt den verste rekorden i de store ligaene denne sesongen. Dette er ikke tredje gangen i eierens historie at dette har vært tilfelle siden 2010, etter Edwin Jackson.

Gilbert slo fem på lørdag og gikk for to. Han tilbrakte hele livet i mini-ligaer til sjette runde fra Sør-California i 2015 ble kalt opp for noen uker siden. Han var i sin fjerde opptreden.

“Det var rart, jeg var ikke nervøs,” sa Gilbert. “Jeg følte at jeg burde vært det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg dro dit og fortsatte å gjøre tingene mine. Jeg var veldig nervøs før kampen. Men etter den åttende omgangen på tre baner tenkte jeg:” Dette er sannsynlig skal skje. ‘

Den åttende av Gilberts no-hitter MLP-sesong matchet poengsummen som ble satt i 1884, noe som tillot første års forhåndsbane. De fleste edelstenene som ble kastet denne sesongen var før MLP ble brutt Bruk av klissete fremmedlegemer Av mugger i slutten av juni.

Dette er en grusom serie for Peters, som fortsetter å slite i sluttspillet.

“Du må gi Gilbert hatten. Dette er åpenbart en spesiell kveld for ham,” sa Peters -manager Jayce Tingler. “Vi var en del av to av dem i år, og det har vært veldig gøy å være på den andre siden, det er helt sikkert. Det var en frustrerende kveld.

Den siste muggen som spilte inn før Gilbert var Bobo Holoman fra St. Louis Browns i 1953. Pumpus Jones debuterte også i Major League med Cincinnati Reds i 1892, og Theodore Brightenstein kastet en på Browns første start. 1891.