Tyngdekraften kan være nøkkelen til gåten!

For noen måneder siden ga Zhurong-roveren endelig bevisene på stedet at et hav okkuperte den nordlige halvkule av Mars, for 3,6 milliarder år siden. Bevis støttet av nye publiserte resultater i bladet Ikaros og som er basert på en helt annen tilnærming.

Faktisk er det gravitasjonsfeltet til Mars som ble brukt her for å bekrefte hypotesen om tidligere eksistens av et enormt hav på Mars. Fantastisk? Ikke så mye. Det har lenge vært kjent at jordens gravitasjonsfelt presenterer «variasjoner» sammenlignet med hva som kan forventes i tilfelle av en homogen jordmodell. Disse multiplene anomalieranomalier «tyngdekraften» gjenspeiler planetens heterogenitet, i forskjellige skalaer. Gravimetri er derfor en geofysisk disiplin som i stor grad har bidratt til å perfeksjonere vår forståelse av jordens indre struktur.

Gravimetri for å forstå fortiden til Mars

Hvis gravimetrigravimetri utviklet på jorden og for å forstå jorden, vår planet er selvfølgelig ikke den eneste stjernestjerne hvor denne metoden kan brukes. Forskere har nå nok data til å bruke dem til å utforske månen og Mars.

Metoden som brukes av forskerteamet ledet av Jaroslav Klokočník fra Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic avviker imidlertid litt fra den vanlige tilnærmingen til kartlegging av magnetiske anomalier.

Faktisk er gravitasjonsanomalier skapt av defekter eller overskudd av massemasse sammenlignet med referansemodellen som er brukt. For eksempel, sammenlignet med en funksjonsløs jordmodell, representerer tilstedeværelsen av et fjell overflødig masse, som vil bli illustrert av en positiv gravitasjonsanomali. Et hav vil derimot bli illustrert med en negativ anomali fordi vann er mindre tett enn steiner.

En innovativ tilnærming som er mer omfattende enn bare å analysere gravitasjonsavvik.

Tilnærmingen utviklet av forskere for studiet av Mars er basert på konseptet «gravitasjonsaspekter.» Denne tilnærmingen er ment å være mer omfattende enn bare å vurdere gravitasjonsavvik. Faktisk tar gravitasjonsaspektene ikke bare hensyn til gravitasjonsanomaliene, men også andre parametere matematisk avledet fra gravitasjonssignalet, som representerer en rik informasjonskilde som gjør at opprinnelsen til anomalien kan karakteriseres mer nøyaktig.

Denne metoden har allerede blitt testet i Nord-Afrika for å identifisere bredden av en eldgammel innsjø og sporene etter eldgamle elver som nå har forsvunnet under sandsand av Sahara. Resultatene ble støttet av arkeologiske data som effektivt bekrefter den tidligere tilstedeværelsen av en innsjø på dette stedet. Takket være denne metodikken var forskere i stand til å sammenligne gravitasjonsaspektet til Mars med jordens. Derfor stemmer resultatene av den gravimetriske analysen med hypotesen om et tidligere hav i den boreale regionen på Mars.

Selv om denne metoden ikke gir ugjendrivelige bevis på den tidligere eksistensen av dette havet, gir denne innovative tilnærmingen tiltro til nylige funn gjort, spesielt av hjemløshjemløs kinesisk ZhurongZhurong.

I en nylig publisert studie geologgeolog Amerikaneren Lorena Moscardelli vender tilbake til hypotesen om at et hav dekket en del av den nordlige halvkule av Mars: et mulig sirkumpolart hav med kallenavnet Oceanus Borealis, som gjorde den nåværende røde planeten til en delvis blå planet for rundt 3,2 milliarder år siden. Forskeren kommer med solide argumenter til denne debatten som åpnet på begynnelsen av 1970-tallet.

Artikkel fra Xavier DemeersmanXavier Demeersman publisert 22. februar 2014

Ingen tviler på at det i dag er vann på Mars (vannis funnet hovedsakelig ved polene og i undergrunnen). Hypotesen om at elver en gang rant over overflaten og fylte innsjøer og hav, er ikke lenger et alternativ. kimærkimær etter hvert som bevis akkumuleres. Til slutt, at Mars en gang var dekket av et enormt hav er en idé som forskere har lekt med i omtrent fire tiår. Spesielt siden romsondens observasjonskampanje. viking, et ambisiøst oppdrag for å utforske den røde planeten på slutten av 1970- og 1980-tallet. Faktisk har mange antydet at visse områder i nærheten av Nordpolen en gang var havkyster. Den opphetede debatten som ble utløst av disse forslagene har vært svært kontroversiell og har ennå ikke blitt løst på grunn av mangel på definitive bevis.

Langt fra å være avsluttet, er saken relansert takket være en fersk studie av Lorena Moscardelli (University of Texas at Austin) publisert i tidsskriftet til American Society of geologigeologi, GSA i dag. Geologen kommer med nye argumenter som forsterker hypotesen om den tidligere eksistensen av en stor vannmasse som ville ha fylt de fleste slettene inordlige halvkulenordlige halvkule av mars. Et enormt hav, med kallenavnet Oceanus Borealis, som ville ha farget omtrent en tredjedel av overflaten til den fjerde planeten i verden blå. SolsystemetSolsystemet (i banebane i utkanten av den beboelige sonen), for mer eller mindre for 3200 millioner år siden (slutten av Hesperian, begynnelsen av Amazonas).

Mars geologiske trekk funnet på jorden

For forskningen hennes undersøkte forskeren de detaljerte bildene fra kameraet. HeiRise av Mars Reconnaissance Orbiter, hvor vi kan se flere områder av Mars nordlige halvkule omkranset av steiner. For å forklare deres distribusjon og posisjon i rommet, foreslår han at, som det som skjedde (og fortsatt skjer) på bunnen av jordens hav, har eldgamle undervannsskred på Mars jobbet med å flytte dem. «Vi vet at jordskred ubåterubåter Den kan transportere store steiner (så store som hus) hundrevis av kilometer gjennom det dype vannet i jordens hav., minnes han, og nevner flere kjente analoge steder, som de i det sørlige Arkansas, Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil eller Guandacol-formasjonen i det argentinske Pangazo-bassenget. For ikke å snakke om den som for en million år siden påvirket tusenvis av kvadratkilometer land under overflaten av Barentshavet, i Russland.

Til de som forsvarer ideen om at spredningen av disse bergartene er et produkt av nedslag av meteoritter eller asteroider, stiller Lorena Moscardelli spørsmål. «Hvordan kan vi da forklare disse steinfeltene som dekker hundrevis av kvadratkilometer uten nedslagskratere i området rundt? ? » For henne, «Undervannshypotesen tilbyr et mulig alternativ». Men hvordan kan vi forklare at de to kystlinjene markert nær nordpolen ved vikingviking Varierer høyden så mye i henhold til de siste dataene som er samlet inn? På grunn av en mulig svingning av rotasjonsaksen til Mars, foreslår geologen, som husker forskning på dette emnet publisert i 2007 i Natur.

Attraktive, hypotesen hans som støtter eksistensen av et hav i fortiden til Mars, mangler ikke solide argumenter. Geologen foretrekker imidlertid å være forsiktig og ydmyk. «Vi må alltid lære mer før vi kan være sikre på hva som kan være sant eller usant. » Fremkaller de seismiske sonder som er mye brukt for marin prospektering av gassgass og oljeoljeLorena Moscardelli beklager at det ikke er mye utveksling med hennes kolleger i sektoren.