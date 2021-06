Tyrkia mot Wales Live: Euro 2020-resultater, sluttresultat og reaksjon i kveld

Euro 2020: Daglig konferanse

Følg direktesendingen mens Tyrkia møter Wales i Euro 2020 Group A i Baku i dag.

Etter at Aaron Ramsay og Connor Roberts scoret 2-0, gikk Wales et skritt videre for å kvalifisere seg til utslagsfasen i EM. Ramsay klarte ikke å konvertere to sjanser tidlig i første omgang, men scoret kort før halvtid da han tok et løp i midten, og passerte Gareth Bales perfekte ball ned i forsvaret og passerte til keeper.

Wales kunne ha doblet ledelsen i timen da Bucky Jackie Celik ble kastet til kanten av sekstenmeteren og tildelt et straffespark, men den walisiske kapteinen unngikk forsøket etter en snubling. Wales scoret akkurat i tide på tidspunktet for skaden, spilte smalt i et hjørne og Roberts var på plass for å avlede forbi keeper Ugur Khan Kagir for å forsegle seieren.

Følg den direkte reaksjonen fra Tyrkia mot Wales fra Euro 2020:

