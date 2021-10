Tyrkia og Norge nøytraliserer hverandre / CDM 2022 / Kvalifikasjoner / Tyrkia-Norge (1-1) / SOFOOT.com

Tyrkia 1 – 1 Norge

Men: Akturkoglu (6eTil tyrkerne // Thorstwet (41eTil nordmennene

En balanse mellom varmen som kommer fra Tyrkia og kulden som kommer fra Norge.

Halvfylt var Fenerbahçe Şükrü-Saracoğlu stadion bare fem minutters ventetid. Smart, Marcellis tjener til å åpne scoringen for Kirim Akhtar i to etapper (1-0, 6e). Brannen kom under norsk kontroll. Dominerende til tross for fraværet av Earling Holland (2 skudd for 9 med intervaller), blir skandinaver presset av mekleren til Mohamed Elijah, veldig hyggelig (20)e), Så stoppet en god treveis handling zer zdemir, sistnevnte Uğurcan Sakır (23e)

Bortsett fra den fantastiske simuleringen av Purak Yalmas, var ikke tyrkerne, og ble med før pause. Christian Thorstweat scoret sitt tredje mål i kampen på kanten av offsiden, i perfekt respons til Pipo Inzaki. (1-1, 41e). Fortjener. Trening i den første perioden, dette møtet er like tørt som en kopp uten den aktive løken i den andre, selv om han kom seg etter Hanshe-Olsen med en liten vri fra Morton Thorsby på hodet til Cerder Aziz og til slutt to norske sjanser. Møte. Som et resultat er uavgjort som ikke gjelder andre enn Nederland mer enn lederne for gruppe G som kvalifiserer seg til VM 2022.

Stephen Kundz kan ha drømt om å bli døpt med ild.

Tyrkia (4-2-3-1): Kagir – Celik, Aziz (Ayhan, 70e), Demiral, Erkin – Dufan (Kutlu, 58e), Astemir (Andalia, 70e) – Ünder (skriver, 70e), Salhanoslu, Akhtargolu (Karaman, 84)e) – Yilmas. Trener: Stephen Kunds.

Norge (4-3-3): Nyland – Peterson (Ryerson, 84e), Strandberg, Hanshe-Olsen, Melling-Edgord, Berg (Arsnes, 75e), Thorsby – Hawk (M ல்ல ller Dohley, 75e), Thorstwet (Perisha, 75e), Elyounoussi. Trener: Uaktuelt Solbagen.

