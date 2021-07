Tyrkia sier at EU-hjelmdommen ‘rettferdiggjør rasisme’ Tyrkia

Tyrkias statsråder har kritisert EU-domstolens avgjørelse om å la arbeidsgivere forby hjelmer fra arbeidsplassen og sa at det var “et slag mot muslimske kvinners rettigheter” og “rettferdiggjør rasisme.”

EU-høyesterett, EU-domstolen (ECJ) Torsdag Private arbeidsgivere bestemte at det kunne forbys arbeidstakere å bruke religiøse symboler, inkludert hjelmer, på arbeidsplassen deres.

Som svar Ibrahim Kalin, En talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan twitret at tiltaket vil fremme islamofobi. “Avgjørelsen fra EU-domstolen [headscarves] Det er nok et slag mot rettighetene til muslimske kvinner på arbeidsplassen, ”skrev hun. Han spurte om dette ville “spille rett i hendene på anti-islamske krigere i Europa”: “Ekskluderer begrepet religionsfrihet nå muslimer?”

Fahrenheit Alton, Beskrev Erdogans kommunikasjonsdirektør avgjørelsen som “utrolig” og “et forsøk på å rettferdiggjøre rasisme.”

“I stedet for å fordømme den mørke fortiden, prøver Europa nå å akseptere den,” sa han. “Vi fordømmer denne dommen som bryter menneskerettighetene.”

Dommen kommer etter at to separate saker ble ført til tyske domstoler av muslimske kvinner. Først ble barnehagearbeideren suspendert to ganger fra arbeidsplassen sin og fikk en skriftlig advarsel for å ha på seg hjelmen. Barnehagesenteret hadde forbudt ansatte å bære noen religiøs identitet.

Den andre kvinnen, apotekens salgsassistent, fikk beskjed om ikke å bruke noe som ble ansett som et bevisst politisk, filosofisk eller religiøst symbol. Men arbeideren sa at det var obligatorisk for hans religion å dekke hodet og nektet kjemikerens forbud.

ECJ oppfordrer arbeidsgivere til å vise kundene et “reelt behov” som å “presentere et nøytralt image for kundene eller forhindre sosiale konflikter”, for eksempel “rimelige alternativer”.

Spørsmålet om hjelmer har vært splittende i hele Europa i årevis. I 2017 var det en avgjørelse om at selskaper kunne forby ansatte å bruke hjelmer og andre religiøse identiteter under visse forhold.

På Twitter, The Europeisk nettverk mot rasisme Han sa at den siste kjennelsen ville “føre til utestenging av muslimske kvinner, som i økende grad blir fremstilt som farlige for Europa i kollektive beskrivelser”.