Tysk som tror Maddy McCann kan få kreft | verden

Resultatene avventer, men den unge kvinnens tilstand gjør legene bekymret. Ifølge amerikanske medier og influencer Fia Johansson, som har representert henne siden starten av saken, har Julia astma og beinene plager henne. «Hun skal ha en CT-skanning og en MR for denne beinsmerten,» forklarte våre kolleger fra The American Sun. «Blodet hennes fungerer ikke normalt, så de amerikanske legene prøver å finne ut om det er leukemi. Vi venter på resultatene. Og hvis hun trenger behandling, vil vi sørge for at hun får det.