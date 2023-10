Tysk turists død under Hamas-angrepet: «Jeg elsker deg, takk for alt», skrev han til moren før han døde.

Dette er saken om en 22 år gammel tysk turist som døde i et Hamas-angrep. Caro reiste med kjæresten sin og besøkte Kibbutz Nir Oz nær Gazastripen. Den tyske avisen Bild rapporterte at de to turistene ble overrasket over terrorangrepet da de skulle reise tilbake til Tyskland samme dag.

Hamas-angrep i Israel: Iran svarer på påstander, her er det siste (live)

Så tok de ly i en bunker. Caro tenkte umiddelbart på å fortelle moren at de ikke ville være tilbake på den planlagte dagen. «Jeg elsker deg, takk for alt», skrev den unge tyskeren. Per denne nyheten har det ikke kommet flere nyheter fra Caros familie. Lange timer med venting på den smertefulle bekreftelsen som kom søndag: Caro og hennes lille Danny var døde.

Hvis bekreftelsen ikke er offisiell, fikk Garos familie vite den triste nyheten «i henhold til pålitelig informasjon fra Israel». Garo og Danny ble angivelig drept under et Hamas-terrorangrep.

På Instagram hyllet familien til den unge tyske turisten. «Vi er knust og prøver nå å takle denne ufattelige tragedien.»