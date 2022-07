Tyske ingeniører tester måneroboter nær Etna i Italia

Små måneutforsknings- og prøvetakingsroboter tester ferdighetene sine på kanten av Etna, en av de mest aktive vulkanene i Italia og hele Europa.

sa Lett mobil enhet (El RU) 1 Og Blant dem Utviklet av German Aerospace Center (DLR, i tysk akronym) som spesialiserte bevegelseskjøretøyer for røft og bratt terreng eller et hvilket som helst annet adjektiv som unngår beskrivelsen av «høyre».

Månerobotene utviklet av den tyske romfartsorganisasjonen går kanskje ikke til månen, men de håper på samarbeid fra European Space Agency, som vil gjøre det lettere å få tilgang til fremtidige måneprøver (Bilde: DLR/Expression)

Ifølge skaperne er Etnas landskap fylt med svart stein fra konstant vulkansk aktivitet, som praktisk sett ligner det du ser på månens overflate. Roboter (hvorav den ene, merkelig nok, ligner hovedpersonen i animeen Wall-Eav Pixar og Disney) ble utviklet for å behandle og kjøre analyser med minimal menneskelig innblanding.

Både LRU-1 og LRU-2 har kameraer på toppen av hodet, samt en mekanisk arm som er i stand til å fange og lagre jordprøver. Armen har til og med haptisk tilbakemelding, noe som gir forskere muligheten til å «føle» innsamlede steiner. Ved hjelp av en spektroskopisk laser kan de analysere kjemisk sammensetning.

«Mobile robotmannskaper vil spille en viktig rolle i fremtidige romoppdrag,» sa DLR-prosjektleder Armin Wedler. «Ved å operere i forskjellige grupper, utfyller og støtter roboter hverandre med forskjellige evner.»

Under eksperimentet ble robotene plassert i flere miljøer: I ett brukte de lasere til å undersøke sammensetningen av vulkanske bergarter på størrelse med baseball, og i et annet «leverte» de prøver til en simuleringsmodul. landing I et tredje scenario ble de «kontrollert» av en simulert romstasjon (faktisk en autonom drone som utførte 3D terrengkartlegging).

«Vi har fått mye erfaring som vil hjelpe utviklingen av fremtidige oppdrag,» sa Thomas Kruger fra European Space Agency (ESA), som samarbeidet om prosjektet, i en uttalelse.

