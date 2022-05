Tyske kommentatorer ble angrepet direkte under et møte mellom West Ham og Frankfurt

Mens de kommenterte den første etappen i Europa League-semifinalen mellom West Ham og Eintracht Frankfurt, ble to kommentatorer på den tyske radioen ARD angrepet av engelske kjeltringer i en avisboks, rapporterte Image og Guardian fredag. «Mine drømmer om engelsk fotball er knust»Sa direktekommentator Philip Hoffmeister, som sponset kampen sammen med Tim Brockmeier.

I kampens 21. minutt, like før West Ham utlignet gjennom Michael Antonio, ble begge angrepet. Ifølge vitner skal minst én person ha kastet seg over to journalister, som fikk røsket hjelmen fra en av de to. Hvis de hadde vært stille en stund, ville de ha vært vitne til hendelsen på egenhånd. Så byttet de plass halve tiden: «Følelsen av at noe kan dukke opp bak deg eller noe vil fortsette å hjemsøke deg»De forklarte under møtet.

Etter kampen kom Philipp Hofmeister tilbake til Twitter for å finne ut hva som skjedde: «Vi har det bra»Før han sendte en melding til supporterne til den engelske klubben lovet han, «Gratulerer til alle West Ham-supportere som elsker fotball og respekterer motstanderne.»

I kjølvannet av angrepet har London-klubben allerede kunngjort at den vil innføre sanksjoner mot kriminelle støttespillere: «Klubben er klar over hendelsen og jobber med å identifisere den skyldige. I henhold til vår nulltoleransetilnærming vil personopplysningene til den identifiserte personen bli sendt til politiet. Det vil bli ilagt et ubestemt grunnforbud og innreiseforbud med klubben. .