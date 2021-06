Tyske turister er siktet for drap etter to personers død i en skrekkbåtulykke i Italia

To tyske turister er siktet for drap etter to personers død i en båtulykke i Italia.

Italiensk politi sier at italiensk mann og kvinne er drept i en båtkollisjon på Carta-sjøen. Lokale medier rapporterte at kvinnens ben var delvis revet.

Avisen Courier Della Cera kalte ofrene Creta Netrotti, 25, og Umberto Corcerella, 37.

Etterforskerne ventet mandag på resultatene av blodprøver for å avgjøre om turister fra München hadde drukket før krasj.

Carabinieri sa at begge tyskerne var fri på egenerkjennelse under rettssaken for påstått drap og manglende bevis.

Carabinieri-kontoret, som gjennomfører etterforskningen, nektet å gi ytterligere detaljer til Associated Press ettersom etterforskningen fortsatt pågår.

Ofrene for avisen Courier della Serra var Creta Netrotti (venstre), 25, og Umberto Corcerella (høyre), 37.

Netrottis lik ble hentet ut av sjøen av italienske brannmann redningsdykkere søndag kveld. Liket av Corsarella ble funnet i den lille båten deres den dagen.

Courier Della Cera sa at offerets båt ble dårlig kastet nær baugen, og Corsella fikk en alvorlig skade på magen.

Det sies at et av Netrottis ben var delvis revet. Et søk ble lansert etter Carcerella etter oppdagelsen av dameklær på båten nær kroppen hennes.

Den italienske avisen rapporterte at politiet fant turistene etter at folk la merke til at motorbåten til havnen var skadet.

Courier Della Cera sa at offeret ble dårlig evakuert i nærheten av båten (bildet) og Corcerella pådro seg en alvorlig mageskade.

Italienerne skal ha møtt venner på land lørdag kveld og deretter gikk ombord på Carcerellas båt, som var midt i sjøen da skipet kolliderte med en motorbåt.

Courier Della Cera sa at etterforskerne fant trebiter fra Corsarellas båt, som var innebygd i en turistbåt.

Lake Corta, med sine mange kyststeder i Nord-Italia, er veldig populær blant europeiske besøkende.

