Tyskland-Belgia LIVE: Lukaku dobler bud, Red Devils slipper løs et karneval

Tyskland-Belgia: Head-to-head 12′

Ingenting annet kan sies.

Belgia leder 0-2 etter 8 minutter av kampen i Tyskland… Dette er et generasjonsstykke galskap fra tyskerne, de har virkelig en veldig skummel «Die Mannschaft». #gerbel — Larry Buck (@Sebastien_JD) 28. mars 2023

Å bli kvitt Martinez er faktisk det beste #gerbel

– Singe D. Gowofree (Joy Boy) (@Gowofreeuh) 28. mars 2023

9′

Festival!

De Bruyne, igjen! Midtbanespilleren tar av en assist fra en kort bro: Lukaku lurer ter Stegen. Det er 0-2!

6′

BUUUUUUUT

Red Devils åpner scoringen! Castagne finner Luke Baggio, som gir den til Lukaku. De Bruyne arver den og sender ballen til Carrasco. Kroken er perfekt og varebilene treffer taket! 0-1!

5′

Første tysk sjanse

De røde djevlene går i motsatt felle. Goretzka endrer Gnabry godt, skuddet hans går veldig mykt og sidelengs. God start Belgia!

2′

Onana rydder allerede

Stilt overfor Tysklands kontring gikk midtbanespilleren i kamp og vant ballen to ganger. Tonen er satt med Luke Baggios første gode tekniske trekk.

20:45

La oss gå!

Den prestisjetunge kampen mellom Tyskland og Belgia har akkurat begynt. Vi kommer til å ha en god kamp, ​​det er helt sikkert! La oss håpe det vil være stolt mellom en De Bruyne som fredag ​​i 1h45.

20:27

Laget som ikke vil slå oss

Belgia vinner sjelden mot Tyskland. Statistikken er mot oss, helt klart: 20 tap, 4 knappe seire. Vi har ikke spilt mot vår nåværende motstander siden 2011.

20:25

Vi nærmer oss og nærmer oss

Kampen starter om 20 minutter. Vi gleder oss!

Jeg kan ikke se 1. omgang og 2. omgang fra Belgia#gerbel pic.twitter.com/Pqsxdogxli — (@mosontou) 28. mars 2023

20.00

Blandingen reagerer allerede

På sosiale medier ser de røde djevlenes elleve ut til å være perfekt for fansen som helhet. Selv om noen foretrekker å se Meunier, Trassart og Lavia.

Woud og Timm er i Belgia XI, med Dennis utpekt som en erstatter https://t.co/Z9UpVAkkr3 – Leicester City (@LCFC) 28. mars 2023

Etter Marokko-Peru i kveld er det Tesco Ball-omkamp https://t.co/3IBH2tXRgq — Hala Madrid (@Vinizema) 28. mars 2023

Thomas Meunier på benken – Tyskland fordel https://t.co/hsqc7dhf28 – Enkelt er attraktivt, baby (@mymonsterslotto) 28. mars 2023

19:40

De røde djevlene gjør en (liten) snuoperasjon

Djevler endrer seg ikke mye til slutt. Orel Mangala er på midtbane tre med Onana og De Bruyne på de elleve. Carrasco, Lukaku og Lukebakio startet, venstrejustert, som Theat.





19:40

Tyskland har ikke endret seg mye

Tyskland gjorde noen endringer. Gehrer holder det som en ulv. Vi ser noen stjerner som Ter Stegen, Goretzka eller Kimmich. Legg merke til fraværet av Kai Howards gjennom skade.

19:25

Hei alle sammen!

En vennlig velkomst til alle i denne direktesendte kampen mellom Tyskland og Belgia. Dette var Domenico Tedescos andre kamp på benken. Vi gleder oss til å nyte denne turneringen med deg!

Tyskland : Ter Stegen, Rum, Ginter, Gehrer, Kimmich, Goretzka, Fulkrug, Knabri, Werner, Wolff, Wirtz

Belgia : Castiels, Thiet, Vertonghen, Fess, Castagne, Mangala, Onana, De Bruyne, Carrasco, Lukaku, Lukebago

Før kamp

De røde djevlene møter Tyskland i en vennskapskamp i Köln tirsdag (20.45), fire dager etter deres EM 2024-kvalifiseringsseier over Sverige.

For den nye treneren Domenico Tedescos utmerkede debut ble de røde djevlene hypnotisert på gressmatta på Friends Arena i Solna, 0-3 borte i Sverige. For sin debut tok tyskeren sterke valg ved å installere Vaud Face og Todi Lukebago.

To assist fra Lukepaccio og Fezs solide prestasjon i forsvaret viste at han hadde rett. Tedesco spilte ungdomskortet på Solna ved å kaste inn den dype enden for 19 år gamle Johan Bakayoko, som feiret sin første landskamp da Romelu Lukaku sørget for 0-3. En prestasjon som trenger bekreftelse på gressbanen til RheinEnergie Stadion i Köln tirsdag mot Tyskland.

En turnering som lar treneren vurdere styrkene sine. Den eneste sikkerheten er at Coen Castiels vil erstatte Thibaut Courtois, som returnerte til Real Madrid etter å ha fått en mindre lyskeskade i de belgiske målene. «Tirsdag morgen skal vi rådføre oss med det medisinske personalet og ta en avgjørelse. Restitusjonen har vært god, de er ferske. Men det er en sjanse for endringer. Jeg kan gjøre seks bytter i løpet av kampen, så vi får se ti-sju. Spillere. Så vi vil se nye ansikter. Hver tilpasning du gjør, selv i vennskapskamper. Du får den til å vinne. Å vinne er det eneste som betyr noe i fotball.»Det sa Tedesco på en pressekonferanse mandag.

Tyskland, som allerede har kvalifisert seg til EM 2024 som vertskap, vant en 2-0 seier over Peru på lørdag takket være en brak fra Nicklaus Fulkrug. Tyskerne vil mangle de skadde Kai Howards og Nico Schlotterbeck for dette møtet.