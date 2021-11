Tyskland ble rammet av en «massiv» epidemi av uvaksinerte mennesker

“Vi opplever for tiden en epidemi som hovedsakelig er uvaksinert, som er enorm,” sa han på en pressekonferanse, og understreket at intensivsenger begynner å komme ut igjen.

“Den fjerde bølgen av infeksjoner utvikler seg dessverre fordi antallet personer som har blitt vaksinert ikke er nok,” sa Lothar Wheeler, president for Health Watch.

Han beklaget også at adgangsregler for offentlige steder, restauranter eller teatre ikke alltid ble brukt tilstrekkelig.

Den konservative statsråden oppfordret alle områder som er kvalifisert for helsespørsmål om å stramme inn reglene for de som ikke er vaksinert ved infeksjon, ved å sperre innpass på visse offentlige steder eller ved å kreve dyre PCR-testing. Noen, som Sachsen eller Baden-W்டrttemberg i øst, har eller er i ferd med å implementere slike tiltak.

Seks måneder etter den første vaksinasjonen sa ministeren at han ønsker å fremskynde boostervaksinen som i dag er anbefalt for personer over 70 år.

Tyskland har sett en økning i Govt-19-saker siden slutten av høstferien. Onsdag registrerte RKI mer enn 20 000 nye tilfeller og 194 dødsfall på 24 timer.

Avtroppende kansler Angela Merkel uttrykte sin bekymring i helgen.

Tiden er inne for «en viss uansvarlighet igjen», beklaget hun. Mens han erklærte at det praktisk talt ikke er noen vaksineplikt i landet, ble han erklært “veldig trist” over at “to til tre millioner tyskere over 60 år ennå ikke har blitt vaksinert.”

Ifølge de siste tallene fra RKI fikk 55,6 millioner mennesker to doser av vaksinen, eller 66,8 % av befolkningen.