Tyskland blir utsatt for et massivt cyberangrep

Ralf Klindig, statssekretær for digitale anliggender i innenriksdepartementet, sa at et cyberangrep av denne størrelsesorden aldri hadde blitt utført mot Berlins administrative områder. Han forsikret imidlertid at ingen informasjon ble lekket eller stjålet

Denne tirsdagen ble nettsider også angrepet i Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt og Niedersachsen. Vi antar at angrepene i de forskjellige føderale statene ble koordinert, sier Lydia Huskens, Sachsen-Anhalts minister for digitale anliggender.

BMer enn halvparten av Tysklands føderale stater ble onsdag rammet av cyberangrep rettet mot nettsidene til offentlige etater. Som et resultat var offisielle nettsteder for staten, politiet og innenriksdepartementet utilgjengelige i noen tid, sa flere offisielle nettsteder.

I Niedersachsen etterforsker myndighetene en mistenkt anklaget for datahakking. En talsmann for påtalemyndigheten sa at alle motiver ble vurdert, men det var indikasjoner på en pro-russisk bakgrunn. Tirsdag siktet hackere også mot nettstedet til Ukrainas departement for utvikling for gjenoppbygging. Myndighetene undersøker om angrepene har sammenheng.