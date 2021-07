Frontløperen for stillingen til den tyske forbundskansleren, Angela Merkel, brast ut av latter da hun besøkte en by ødelagt av flom.

Armin Lacet ble spøkende filmet med kolleger bak president Frank-Walter Steinmeier da han uttrykte sin medfølelse med flomofrene.

På et tidspunkt kan den 60 år gamle lederen for Merkels CDU-parti sees i latter i flere sekunder.

Armin Lacet, leder for Tysklands CDU-parti og Merkels etterfølger, lo i bakgrunnen da seniorministrene besøkte den flom-hit byen.

Lacette snakket med medlemmer av nødetatene under Erfstads besøk på lørdag, men det var hans krumspring med kolleger som vakte mest oppmerksomhet.

‘Lacet ler når landet gråter,’ rapporterte det bestselgende Bild Daily på sine nettsider.

Kommentatorer og politikere fordømte Lacet på sosiale medier.

CDU / CSU Lars Klingbell, generalsekretær for sentrum-venstre sosialdemokrater, som styrer med koalisjonen, twitret: “Jeg snakker ikke.”

‘Dette er alt (for Lacette) en stor vits,’ skrev Maximilian Reimers fra den ytterste venstre Die Linge-opposisjonen. ‘Hvordan kan han være president?’

Det kom ingen umiddelbar kommentar fra Lacets talsmenn som kontaktet AFP.

Kontroversen kommer noen dager etter at Lacet ble utestengt for å gi råd til en kvinnelig reporter og under en anspent frem og tilbake om sammenhengen mellom dødelige flom og klimaendringer.

Erbstadt er blant de mest berørte områdene i Tyskland siden flommene, med dusinvis drept og hundrevis savnet fire dager etter de katastrofale flommene.

En del av byen Phlecem i Erbstadt-regionen ble ødelagt av ras i en nærliggende grusgrop (bildet)

Det ble ikke funnet kryss og graver over flomvannet som oversvømte en kirkegård i Erfstad etter kraftig regn tidligere denne uken.

‘Beklager, unge dame, du endrer ikke politikk på grunn av en dag som denne,’ sa Lacet, sjef for staten Nordrhein-Westfalen (NRW), en av de verste berørte av de to tyske regionene var oversvømmelsen av levende hukommelse.

En eskalerende værkatastrofe har drept minst 160 mennesker over hele Tyskland og Belgia i den dødeligste flommen som rammet kontinentet på flere tiår.

Erfstadt i NRW, kraftig regn utløste et ras i byen, og ødela mange hjem og gater.

‘Jeg vokste opp i Erfurtstad,’ tvitret Olav Washkees. ‘Statsministerens oppførsel er uakseptabel og utilgivelig.’

Dusinvis av hjem er ødelagt i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, og hundrevis av mennesker er fortsatt savnet.

Selv om ingen ennå har hatt råd til skaden, sa en tysk tjenestemann at den endelige regningen denne uken definitivt ville være i “milliarder”.