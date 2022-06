Dets president, Olaf Scholes, sa tirsdag at Tyskland jobber med å bygge den største europeiske tradisjonelle militærstyrken i NATO, etter beslutningen om å investere tungt i Russland etter invasjonen av Ukraina.

Tyskland samarbeider for tiden med USA «Definitivt det største bidraget«For Atlanterhavsalliansen,» sa sosialdemokratenes leder i et intervju med ARD offentlig fjernsyn etter G7-toppmøtet.

«Europas største konvensjonelle militær bygges innenfor NATOs rammer, og dette er avgjørende for NATOs samlede forsvarsevne,» la han til under intervjuet.

Imellom «70 og 80 milliarder euro i året for sikkerhet «

I kjølvannet av den russiske invasjonen 24. februar kunngjorde regjeringen etableringen av et eksepsjonelt fond på 100 milliarder euro med sikte på å modernisere militæret, Bundeswehr, hvis utstyr var i forfall.

«Vi kommer til å bruke et gjennomsnitt på 70 til 80 milliarder euro i året på forsvar.»Han la til. «Da vil Tyskland være den største investoren i regionen,» sa han. Han insisterte.

For den ledende europeiske økonomien er målet om å sikre 2 % av BNP per år for sikkerhet å sikre sikkerheten til sitt territorium og oppfylle sine forpliktelser overfor Atlanterhavsalliansen.

Frigivelsen av 100 milliarder euro til den nasjonale hæren er en stor reversering for Tyskland, som de siste årene har trukket sine føtter i samsvar med forpliktelsene til Atlanterhavsalliansen på dette området, som fortsetter å tiltrekke seg USAs vrede.

Tyskland har siden slutten av den kalde krigen betydelig redusert størrelsen på hæren sin fra rundt 500 000 da den ble gjenforent i 1990, til bare 200 000 i dag.

Men invasjonen av Ukraina fungerte som et elektrisk sjokk for et land gjennomsyret av pasifisme fra nazistenes terror.