Tyskland kansellerer det andre løpende oktoberfesten

Tysklands ikoniske Oktoberfest-ølfestival er avlyst for andre år på rad på grunn av en epidemi.

Bayerske statsminister Marcus Soder sa etter et møte med byens ordfører Titer Reider mandag at det ikke var mulig å holde store offentlige arrangementer i Bayern i år, inkludert den årlige oktoberfesten i den regionale hovedstaden München.

“I klassiske øltelt på store festivaler er sosial avstand, masker og andre aktiviteter umulige,” sa Soder.

På en pressekonferanse i München i Sør-Tyskland 3. mai sa Bayerns statsminister Marcus Soder: ‘I klassiske øltelt på store festivaler er ikke sosial ekskludering, masker og andre aktiviteter mulig.’

“Situasjonen er veldig farlig,” sa han. ‘Tenk deg at det var en ny bølge, den ble til en superspeeder-begivenhet. Merket vil bli skadet for alltid, det ønsker vi ikke. ‘

Ryder sa at kanselleringen var ‘veldig synd’ for festivalens millioner av fans og hadde ‘eksistensielle konsekvenser’ for folks levebrød.

Arrangementet, som tiltrekker seg omtrent seks millioner besøkende årlig fra slutten av september til oktober, ble avlyst i 2020 for første gang siden andre verdenskrig.

Men i oktober hadde Fest tidligere blitt offer for epidemier – kolera hadde etterlatt øltelt tomme i 1854 og 1873.

Regjeringen veide mandag inn nye friheter for de som har blitt vaksinert ettersom Tysklands vaksinasjonsarbeid har begynt å avta og nye infeksjonstall har avtatt.

Noen stater har allerede opphevet kontaktrestriksjoner for de som har blitt vaksinert, og regjeringen planlegger nasjonale regler innen helgen.

Men finansminister Olaf Scholes fortalte Funky Media Group på mandag at ‘ikke mye har blitt sagt ennå’ for en stor begivenhet som OctoberFest.

“Vi må stoppe den store mengden på et bestemt sted for nå,” sa han.