Tyskland letter regjeringens begrensninger på passasjerer i Storbritannia fra onsdag | koronavirus

Reisebegrensninger fra Storbritannia Tyskland Planen om å nedgradere Storbritannias status for “viralt mangfoldsområde” med Portugal, Russland, India og Nepal vil bli avslappet fra onsdag etter at det tyske sykdomsbekjempelsesbyrået kunngjorde.

UK-reisende som har mottatt to doser av Covit-19-vaksinen, eller som kan bevise at de har kommet seg etter en virusinfeksjon, trenger ikke å isoleres når de ankommer.

De som ikke har blitt vaksinert, eller som bare har fått ett skudd, bør isoleres i 10 dager, men kan isoleres fra den femte dagen etter et negativt testresultat.

Reisende fra Tyskland til Storbritannia står for tiden overfor 10 dager med isolasjon, med mulighet til å teste utgivelsen den 6. Det tyske utenriksministeriet har advart fotballfans som planlegger å reise til Storbritannia for Euro 2020. Hold deg unna grensen hvis du har billetter til kampene før slutten av isolasjonsperioden.

Økende smittetall og spredning av en smittsom deltavariasjon har ført til at Tyskland har strammet inn reisebegrensningene mellom de to landene siden 23. mai. For tiden kreves det at reisende isoleres i 14 dager, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Men etter et møte med den britiske statsministeren Boris Johnson sist fredag, antydet den tyske forbundskansleren Angela Merkel at isolasjonsregler kunne lempes ettersom delta-varianten ble mer dominerende i Tyskland. Helseminister Jens Spann antydet også en endring i politikken forrige uke.

De siste dataene viser at deltavarianten utgjorde 37% av tilfellene som ble oppdaget i Tyskland i uken 14. – 20. juni, opp fra 17% i forrige uke. Variasjon av viruset som først ble oppdaget i India, det er allerede omtrent 95% tilfeller i India.

Selv om frekvensen av koronavirusinfeksjoner i Tyskland har falt kraftig siden slutten av april, er Delta-varianten en grunn til bekymring, med Robert Koch som registrerte 419 saker tirsdag.

I lys av Deltas høye forekomst reviderte selskapet mandag vaksinedosen som var nødvendig for å forhindre en fjerde bølge av viruset om høsten, og rammet 85% av 12-59-åringene.

En studie utgitt av det tyske instituttet for sykdomskontroll sier at “en fjerde bølge er usannsynlig å bli uttalt den kommende høsten / vinteren.”

Fra mandag morgen hadde 56,5% av den tyske befolkningen fått minst en dose av vaksinen, mens 38,9% av befolkningen var fullstendig vaksinert.

Etter Storbritannias degradering til “høy forekomstsområde” for koronavirusinfeksjoner, er 11 land på Tysklands liste over virusvariasjoner, nemlig Botswana, Brasil, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika, Uruguay, Zambia og Zimbabwe.