Tyskland, Norge Åpne Nordlink undersjøisk strømkabel | The Voice of America

Tyskland og Norge har offisielt lansert en undersjøisk strømkabel mellom de to landene i et forsøk på å hjelpe Europas overgang fra fossilt brensel til fornybar energi.

Tysklands kansler Angela Merkel og Norges statsminister Erna Solberg deltok sammen med andre regjerings- og industritjenestemenn i en virtuell seremoni for å markere byttet til prosjektet på mer enn 2,2 milliarder dollar. Kabelen på 623 kilometer har vært i drift i minst en måned, men ble formelt åpnet igjen torsdag.



Arbeidere som arbeider på Nexus Skagorak-skipet legger Nordlink subsea-ledningskabel for å koble Norge og Tyskland 31. mai 2018 på Wolsford Ford, nær Fleckeford, Norge.

Denne kabelen, kjent som Nordlink, tillater utveksling av grønn energi mellom de to landene, noe som gjør at strøm produsert av sol og vind fra Tyskland kan strømme til Norge, som igjen leder hovedparten av kraften som genereres fra vannkraftverk i vannmagasiner. Det vil også fylle hullene som skyldes svingninger i luft og solforsyning.

Under den virtuelle seremonien kalte Merkel det en god dag for tysk-norsk samarbeid. “Tyskland og Norge beveger seg nærmere hverandre. Nordlink er en fantastisk suksess for våre to lands energisamarbeid.” Han sa at prosjektet representerer en milepæl i internasjonalt energisamarbeid.

En av de sentrale pilarene i EUs klimastrategi er forholdet mellom forskjellige land. Lignende grenseoverskridende prosjekter opererer mellom Norge og Nederland, Nederland og Storbritannia og Danmark og Nederland.

Nordlink vil hjelpe Tyskland med å nå sine mål for reduksjon av karbondioksidutslipp. Den tyske regjeringen kunngjorde nylig at den tar sikte på å redusere landets klimagassutslipp til “netto null” innen 2045. Tyskland vil stenge sine siste atomkraftverk neste år og slutte å bruke kull innen 2038.