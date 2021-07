Tyskland, Norge og Island gjenåpner visumsøknadssentre i India

New Delhi: Når Island, Tyskland og Norge gjenåpner visumsøknadssentre i India, kan indianere nå sukke når de kan utvikle planer for internasjonal reise til disse landene. Visumsøknadssentre har vært stengt til nå på grunn av det økende antallet tilfeller av Govt-19 i landet.Les også – Bensinprisen i Kolkata overstiger Rs 100, TMC-minister 38 km til statsforsamlingen

Sannheten er at indianere nå kan besøke visumsøknadssentre i New Delhi, Kolkata, Kochi, Mumbai, Bangalore og Chennai. Les også – Bengali falske vaksinesvindel: Siktede Debenz Deb utfører to ‘ulovlige’ vaksinedrivere i Kolkata

Den siste avgjørelsen er bekreftet av VFS Global, en av verdens største outsourcing- og tekniske tjenestespesialister for diplomatiske oppdrag over hele verden. SchengenVisaInfo.com Kunngjort. Les også – TMC MP Noen dager etter at den ‘falske’ vaksinen ble skutt i Kolkata, ble Mimi Chakraborty syk.

Island Visa Center Times for Mumbai, Bangalore og Kolkata

I utgangspunktet har VIS Global Islands Mumbai Visa Application Center nå kunngjort at de vil godta søknader for kortsiktig kategori. Interesserte søkere kan besøke hver Mandag fra 08.00 til 14.00.

Bangalore vil i mellomtiden godta og behandle kortsiktige søknader Hver mandag, onsdag og fredag ​​fra 09.00 til 13.00. Dette gjelder også Kolkata, som er åpen for søkere hver mandag.

Tyskland Visa Center i India

I en god nyhet har Tyskland også åpnet sitt visumsøknadsenter i Kolkata på nytt, som godtar visumsøknader for masterstudenter, mens C-type søknader skal sendes til Mumbai.

VFS Global har også avklart i sin kunngjøring at avvisasøknader vil bli suspendert foreløpig.

Norge Visa Center i Bangalore og Mumbai

På den annen side har Norge gjenåpnet sine visumsøknadssentre i India og Sri Lanka. Norske visumsøknadssentre i Bangalore og Mumbai har allerede begynt å akseptere visumstemplingstjenester fra 21. juni. Man løper i Mumbai Hver onsdag fra 08.00 til 14.00, En som kjører i Bangalore Hver mandag fra 09.00 til 15.00.

Merk at New Delhi-senteret har gjenopptatt sine Visa-stempletjenester, men bare på få dager.

Myndighetene har besluttet å åpne disse visumsentrene i landet først etter å ha vurdert den aktuelle koronavirusinfeksjonssituasjonen.