Tyskland Tri Series 2021- Gjennomgang

Etter 4 dager med energisk underholdning har den tyske Tri-Series kommet til en slutt.

Tyskland dominerer den tidlige fasen av turneringen:

Tyskland slo Norge med 5 wickets. De overgikk Norge med 76 løp og jaget deretter ned målet med stor trøst. Ghulam Rasool Ahmadi ble valgt som kampens mann for sin utmerkede bowling.

Norge 76/10 (18.4 overs)

Tyskland – 80/5 (17,1 overs)

Konklusjon- Tyskland vant med 5 wickets.

Vertene hadde nok en massiv seier mot Frankrike i sin andre kamp. Etter å ha begrenset Frankrike til 94 for 9 i 18 overs, jaget Tyskland ned totalt 13 løp.Th Kampen ble vunnet med 2 wickets.

Frankrike- 94/9 (18 overs) DL

Tyskland- 97/8 (12,2 overs) DL

Konklusjon – Tyskland vant med 2 wickets (T / L)

Frankrikes glatte bakke etter første seier:

Frankrike vant kampen mot Norge. Bowling først, de begrenset Norge til 112 for 7 på 20 overs. Frankrike jaget målet i siste omgang og vant med 4 wickets.

Norge – 112/7 (20 overs)

Frankrike – 113/6 (19,3 overs)

Konklusjon- Frankrike vant med 4 wickets.

Etter den første seieren tapte Frankrike de neste 2 kampene, den ene mot Tyskland og den andre mot Norge. Disse tapene på rad satte dem i finalen i turneringen.

Mot Tyskland innrømmet de 164 løp på 20 overs da de først bowlet. Til gjengjeld klarte de bare 116 løp for tapet av 8 wickets, og tapte kampen med 48 løp.

Tyskland – 164/3 (20 overs)

Frankrike – 116/8 (20 overs)

Konklusjon- Tyskland vant med 48 løp.

Mot Norge i den neste kampen bowlet Frankrike først og begrenset Norge til 131 for 8 på 20 overs. Halvveis var Frankrike i en god posisjon, men de klarte ikke å nå målet og tapte med en liten margin på 3 løp.

Norge – 131/8 (20 overs)

Frankrike – 128/8 (20 overs)

Konklusjon- Norge vant med 3 løp.

Norges beste comeback i denne serien:

Etter å ha tapt den første og andre kampen mot Frankrike og Tyskland, gjorde Norge et unikt comeback ved å slå Frankrike i sin tredje kamp. De hadde nok en stor seier mot Tyskland i den fjerde kampen i serien. Norge scoret 185 for 7 på 20 overs. Til gjengjeld tok Tyskland bare 134 løp for tapet av 6 wickets på 20 overs og tapte med 51 runs. Denne seieren til Norge sikret dem en plass i finalen i turneringen.

Norge – 185/7 (20 overs)

Tyskland – 134/6 (20 overs)

Konklusjon- Norge vant med 51 løp.

Endelig:

Norge vant kastet og valgte å slå først. De ville gjenta heroismen fra forrige kamp og satte seg et stort mål om å jage Tyskland. Planene gikk imidlertid ikke som planlagt og Norge scoret 127 for 8 på 20 overs. Til gjengjeld vant Duckworth-Lewis Stern formelt med 96 løp på 13,4 overs. Zahir Nagash slo de seierende og den tyske andekanten eksploderte i glede.

Norge – 127/8 (20 overs)

Tyskland – 96/4 (13.4 overs)

Konklusjon – Tyskland vant med 6 wickets (T / L)

Konkurransestatistikk:

Beste løpscorer i serien – Tysklands Harmanjot Singh er den høyeste løpscoreren i serien med 152 løp på 5 kamper.

Den beste wicket-takeren i serien var Sajid Liaquat fra Tyskland, som tok den beste wicket i serien med 9 skalper.

