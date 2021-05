Tyskland vs Norge: Kampdetaljer, live stream, 2021 IIHF World Championship Games Preview

Tyskland vil lete etter sin andre IIHF verdensmesterskap i innledende runde seier når de møter Norge i gruppe B-aksjon lørdag morgen.

Tyskland tok sin første seier og tre poeng med 9-4 seier over Tyskland på Arena Riga på fredag. Marcel Nobles ledet Tyskland med to mål og en assist i høyscorende affære.

Lag: Tyskland mot Norge

Dato: 22. mai 2021 lør.

Tid: 5:15 EST

Arena: Arena Riga

TV: NHL Network (USA), DSN (Canada)

Streaming: Premium-TV (Verdensomspennende)

Analyse av Tyskland

Mens Tyskland hadde en god start, åpnet de 3-0 i åpningsrunden i 2019, men tapte til slutt i sluttspillet, så de må beholde en tidlig seier.

Tyskland-trener Tony Soderholm. Finnen stoppet college-karrieren i HIFK, SC Bern, Florunda HC og EHC Munchen før han spilte på UMass.

Fremover Nobles, som spiller med Esparen Berlin, vil fortsette å lede laget i mål, men mange spillere scoret i sitt første spill.

“Dette er enormt for oss og vår tillit til laget,” sa Noble. “I morgen må vi spille enda bedre for å vinne mot Norge.”

Lucas Richel, som spiller for Esparen Berlin, avsluttet med tre poeng, til ære for sitt mål og to assist.

Tyskland håper å finne seieren de så i OL 2018 når de er ferdig med sølvmedaljen, men de vil ha litt av en vanskelig oppgave i Norge.

Norsk analyse

Dette blir Norges første innledende kamp, ​​og de starter åpningsrunden i håp om å forbedre sine to siste forestillinger i verdensmesterskapet. De var 2-5 i 2018, konsekvent overgått av tøffe marginer.

De gjorde noen forbedringer i 2019, men håper å komme et skritt videre i 2021, men de vil bli testet tidlig mot Tyskland, som vet hvordan man finner nettet.

Ledet av den norske hovedtreneren Better Thoreson, og selv om listen deres ikke inneholder en rekke toppnavn, har en ting de har til felles å bringe tilbake det samme laget som de hadde i mange år. Lagkjemi er definitivt en av de nødvendige vederstyggeligheter, og vil være viktig i det lange løp når spillere i klare roller som ledere som er ansvarlige overfor hverandre prøver å gå et skritt videre i år.