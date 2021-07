Tysklands flomnyheter sendes direkte: Dødstallet overstiger 150 Kart og siste oppdatering

Regionale tjenestemenn sier at flere hus i den vesttyske byen har kollapset og døde i en plutselig forlis. Silver skyndte seg for å hjelpe mennesker som er fanget i hjem i byen Erbstadt, sørvest for Köln. Flyfoto viste kraftig regn og katastrofale flom hos minst 110 mennesker i deler av Vest-Tyskland og Belgia. Søke- og redningsaksjoner pågår for hundrevis av mennesker som fremdeles ikke er regnskapsført eller er i fare.