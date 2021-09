Tyson Fury setter Diante Wilder krav foran kampen

Dionde Wilder har krevd at hvis Tyson Fury trekker seg fra trilogikampen 9. oktober, skal han få full lønnsslipp og WBC -tittelen.

Kampen var den tredje mellom de to tungvekterne, og det første møtet i desember 2018 ble avgjort som en uavgjort uavgjort med Fury. Wilder fjerner tittelen I februar 2020.

Kampen var opprinnelig planlagt til 24. juli, men Fury måtte trekke seg etter ham Regjeringstest. Nå tror Wilder at fienden hans kan komme seg ut igjen.

“Hvis han ikke dukker opp, vil han lide konsekvensene, straffene som er pålagt,” sa Wilder 78 Sports -TV. Hvis han ikke kjemper, gi meg det du skylder meg. Da må du slippe det beltet også.

“Så det er en vinn-vinn-situasjon for meg, det er et nederlag-fiasko-situasjon for ham. Det er en stor sak, denne historien har alltid sagt at historien gjentar seg. Han hadde en dør for å unnslippe, men denne gangen hadde han fortsatt ingen dører, ingen alternativer.

“Han må beholde eller lukke munnen, slåss eller trekke seg. Slåss og gi meg pengene mine eller la det ligge. Det er en vinn-vinn-situasjon for meg, så jeg kan sove om natten.

Det var sinne Tvunget av retten For å fremme trilogikampen etter å ha prøvd å arrangere en kamp med den britiske bokseren Anthony Joshua.

Paret, selv om de ikke var i stand til å fortsette møtet så snart de ønsket, er ivrige etter at Joshua skal kjempe mot hverandre på mandag for å oppgi hans ønsker.

Han sa BBC 5 Live: “Boksing vi trenger det. Jeg trenger det, du trenger det, bokseverdenen trenger det. Det er veldig vanskelig å bli bedre på boksing. Det er vanskelig å forbedre.

“Så det å kjempe mot Tyson Fury er en stor utfordring for meg fordi jeg kommer til å legge det presset på meg selv for å bli veldig bra. Men vi må alle se hvor bra jeg er, jeg trenger det. Kom igjen, la oss gå tilbake til denne treningsleiren. “