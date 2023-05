For ikke lenge siden, natt til 17. til 18. mai, rapporterte vi i våre spalter om hendelsen som fant sted ved Frederic Despontin fra Wannsee, hvor en blå Opel Meriva-bil på smart måte ble stjålet. Tidlig om morgenen, da han ville på jobb, innså partneren Jenny det forferdelige tyveriet.

«Vi ble ikke vekket av den minste lyd, da innrømmet Vanchois. Vi hørte bjeffingen av hunden, men det skremte oss ikke så mye. Vi gikk for å se om alt var i orden, og la ikke direkte merke til at nøklene til vognen var fjernet fra gjengen.»

Les mer Frederik oppdaget at Opel Meriva som var parkert foran huset hans var borte: han så på videoene fra overvåkingskameraene sine.



Overbevist om at fangefangeren hans filmet i området, bestemte Frédéric seg for å videreformidle informasjonen som ble samlet inn til politiet og gjennomføre sin egen etterforskning. Flere nabohenvendelser følger, helt til Frederick oppdager en vei som han bestemmer seg for å følge…