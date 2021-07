U.S. Capitol Riot: Paul Hodgkins fengslet først etter opprør for Trump | U.S. nyheter

En mann er dømt til åtte måneders fengsel for å ha brutt det amerikanske senatkammeret som bærer Trump-kampanjeflagget.

Paul Alert Hodgkins var den første av hundrevis av opprørere som sto overfor kriminelle anklager i forbindelse med det fengslede Capitol-opprøret.

38-åringen har beklaget og sa at han skammet seg over aksjonen den 6. januar.

Når han snakket fra den forberedte talen, beskrev han at han var ekstatisk mens han gikk på Washingtons mest berømte allé og deretter fulgte hundrevis av folkemengder. Innenfor Capitol Hill og Capitol-bygningen.

“Opposisjonen … hvis jeg hadde noen anelse om at det ville (veien) øke … ville jeg aldri ha gått lenger enn fortauet til Pennsylvania Avenue,” sa han til dommeren.

Bilde:

FBI har identifisert hundrevis av mistenkte i forbindelse med opptøyene i den amerikanske hovedstaden



Han la til: “Dette er en tåpelig beslutning fra min side.”

Talsmenn for saken hennes har arbeidet for å gjøre den faktiske utskrift av denne uttalelsen tilgjengelig online. Han kjemper for ly for Trump og innkommende gjenger.

Dommen hans kan omgjøre domfellelsen til hundrevis av andre tiltalte fordi de bestemmer om de vil godta begjæringsavtalene eller gå for retten.

Han og andre er siktet for alvorlige forbrytelser, men noen er ikke siktet for involvering i større konspirasjoner.

I henhold til en avtale med påtalemyndighet erkjente Hodgkins i Florida skyld i forrige måned for å ha hindret en offisiell handling, som medfører en maksimumsstraff på 20 års fengsel.

Til gjengjeld ble advokatene enige om å droppe de lavere avgiftene, inkludert å komme inn i en begrenset bygning og urolig oppførsel.

Advokaten hans hevdet at Hodgkins handlinger ikke var vesentlig forskjellige fra Anna Morgan Lloyds, bortsett fra at Hodgkins gikk inn i Senatet.

49-åringen fra Indiana var den første av rundt 500 straffedømte.

Han erkjente straffskyld for forsømmelser og ble i forrige måned dømt til tre års prøvetid.