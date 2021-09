U.S. Capitol Riot: ‘Quinn Shaman’ Jacob Chansley erkjenner straffskyld for en siktelse i angrepet 6. januar | Amerikanske nyheter

En mann som beskriver seg selv som en ‘kanaansk sjaman’ har erkjent straffskyld for involvering i opptøyene i Capitol i USA.

Jacob Chansley Han var en av de første som angrep bygningen etter Donald Trump -stevnet i Washington DC 6. januar.

I en føderal domstol i byen erkjente han seg skyldig i å ha hindret offisielle prosedyrer og sonet mellom 41 og 51 måneders fengsel, etter å ha sonet åtte år.

‘Sjamanen’, som designet seg selv, ba om å bli løslatt fra fengsel før han ble dømt i november.

Etter opprøret ble bilder av ham bar på brystet, iført et par horn og malt ansiktet hans i fargene på det amerikanske flagget rundt om i verden.

Bilde:

Chansley erkjente straffskyld. Bilde: AB / Alexandria lensmannskontor



Da daværende visepresident Mike Pence omtalte ham som en “forræder” da han løp inn i Capitol-bygningen, ropte han på et bullhorn.

Chansley, en av rundt 600 mennesker som ble klandret for opprøret, skrev et notat til Pence: “Dette er en tid, rettferdighet kommer.”

To måneder før hovedstaden ble brutt, dukket han opp ved en annen demonstrasjon i en kanaan-kledd drakt og var på Trump-stevnet lenge.

Men Chansley, fra Phoenix, Arizona, hevder nå at han har fullstendig avvist Canon -bevegelsen, og advokaten hans beskrev ham som “fryktelig slått” av Trump.

Bilde:

Chansley omtaler seg selv som ‘QAnon Shaman’. Bilde: A.P.



Advokaten sier at han revurderte livet hans i den første måneden i fengsel og uttrykte dyp beklagelse for å ha deltatt i opprøret.

Han argumenterer for at spydet han bar var et “ornament” og at han var en av den tredje bølgen av demonstranter som kom inn i Capitol -bygningen.

Men den amerikanske distriktsadvokaten Royce Lambert var usikker og sa at Chansley skyndte seg inn i bygningen.

Dommer Lambert fant at tiltalte var mentalt kompetent etter å ha tilbrakt estimert tid på et anlegg i Colorado.

Bilde:

Omtrent 600 mennesker er siktet i forbindelse med opptøyene



Han blir dømt 17. november.

Bare en annen person som er funnet skyldig i sin rolle i opptøyet, er så langt dømt.

Paul Hodgkins fra Florida ble dømt til åtte måneders fengsel etter å ha erkjent straffskyld for den samme siktelsen.

Fem mennesker døde som følge av angrepet på Capitol, som provoserte en Tiltalen mot Trump.