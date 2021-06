U.S. Legion drevet av Blogger Ohio

Leder for et amerikansk Legion-innlegg Ohio Han trakk seg fredag ​​i kritikk av den pensjonerte offiserens beslutning om å slå av mikrofonen mens han snakket om hvordan svarte slaver som frigjorde soldater etter borgerkrigen ble hedret.

Amerikanske legionledere i Ohio suspenderte også posten og flyttet til å lukke den, et alvorlig tilbakeslag for beslutningen om å sensurere pensjonert hærløytnantpike Bernard Gemter.

Gemter sa at han la historien til talen sin mandag fordi han ønsket å dele historien om hvordan Memorial Day ble til.

Men arrangørene av seremonien, holdt i Hudson, Ohio, sa at en del av teksten ikke passet til temaet for spillerne.

Acron Beacon Journal rapporterer at Cindy Susson, Hudsons American Legion Vice President, og Jim Garrison Audio, et medlem av American Legion Post 464, avviste Hudsons American Legion Vice President.

Roger Brandt, sjef for den amerikanske legionen i Ohio, sa Garrison trakk seg en dag etter at han ble bedt om å gjøre det. Garrison er blitt bedt om å droppe medlemmene helt, la vennen til.

“Ohio’s U.S. Legion Department tar ikke imot medlemmer, soldater eller veteraners familier som mener det er akseptabel oppførsel for å sensurere svart historie,” sa vennen.

Tilsynet sies å være planlagt av Garrison og Susan.

“De vet når de skal redusere dosen og når de skal trekke seg,” sa vennen.

Tale av oberstløytnant Gemder.

Susan sa at han gjennomgikk teksten og ba Gemder fjerne noen deler. Gemter sa at han ikke så noen foreslåtte endringer for å omskrive teksten.

Gemder, som tjenestegjorde i Golfkrigen etter 30 år i militæret, fortalte Beacon Journal at han var skuffet over at arrangørene hadde stille to minutter av hans 11-minutters tale.

Mikrofonen hans ble kuttet av da han begynte å snakke om hvordan eks-slaver og frigjorte svarte hadde gravd ut restene av mer enn 200 unionsoldater fra en massegrav i Charleston, South Carolina, hvor de formelt ble gravlagt.

Gemter trodde først at det var et problem med lyden og banket på mikrofonen.

Hudson ordfører og bystyre sa i en uttalelse torsdag at beslutningen om å stille ham var en fornærmelse mot alle aktører.

“Veteranene har gjort alt vi ba dem om å gjøre under deres tjeneste for dette landet, noe som er en skam for det som skulle ha vært en feiring av deres tjeneste,” heter det i uttalelsen.