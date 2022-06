U23 i den nasjonale serien: vi er ikke der (ennå)

Inngangsavtalen for U23-ene i noen nasjonale serier ble signert mellom Pro League og amatørene i begynnelsen av juni. Det bommet på målet.

Bør vi bli overrasket? Den siste avtalen for U23 for å komme til D1B, Nat 1 og D2 acff Championships 2022-2023 er nå bekreftet!

Fire lag FordelSom en påminnelse, for eksempel, tilbød de som var villige til å sette inn 1. 1,3 millioner for trening knyttet til kurven til D1B å signere , 000 500 000 de siste timene før de gikk videre til 1 1 million. 2 millioner kompensasjon mellom de resterende åtte lagene, 250 250 000 hver.

Med en 50 % lavere premieinngang til mesterskapet plutselig, fanget den ikke opp til de fransktalende og amatørflamske vingene. Selv om det er en pioner, er de økonomiske bonusene på Nat 1 (,000 125,000) og D2 acff (,000 100,000) ikke i tvil.

Å diskutere det globale beløpet for U23-lag for å delta i mesterskapet er ikke den eneste bekymringen for profesjonelle klubber. På slutten av en sesong, en av dem, etter å ha blitt eliminert, ønsker de ikke å miste startkvoten i en serie. Det er klart at en utforproff må erstattes av en annen proffgruppe.

Et annet dilemma for øyeblikket er utvelgelseskriteriene for U23. Tar vi hensyn til siste kontrakt, vil spillerne ha Oyan (Genk), Sardella Hvor Id l Hudge (Anderlecht) vil ikke lenger spille for klubbens U23-lag neste sesong.

Alt dette skyldes de mange minuttene han spilte med lag A i 2021-2022EN Gillette (Underlite) Eller noe Punkt (Gent?), Spillere over 30 år vil spille i U23-lagene.