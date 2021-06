UAE-støtte for å gjenopprette orkanskadede Florida Keys Reefs gir håp til ødeleggelser

Et partnerskap mellom De forente arabiske emirater og USA viser seg å være avgjørende for å gjenopprette koralldekning i Florida Keys og kan tilby leksjoner for revbevaring i Emiratene, sa eksperter.

De forente arabiske emirater bidro med et millionbeløp i fjor for å bidra til å gjenopprette syv skjær i Florida Keys, som ble alvorlig skadet under orkanen Irma i september 2017.

For å markere verdenshavsdagen 8. juni var prosjektet i fokus for en direkte online diskusjon mandag mellom UAE-ambassaden i Washington, DC, Abu Dhabi Environment Agency og Florida Keys National Marine Sanctuary.

De syv Florida Keys-stedene beholder bare 2% av sitt opprinnelige korallomslag, men United Way of Collier og Keys-prosjektet, som De forente arabiske emirater bidro med 3,5 millioner dollar (12,9 millioner dollar), har som mål å øke det til 25%.

“Partnerskapet vårt vokste ut av en forferdelig hendelse for Florida, som var orkanen Irma,” sa Sarah Fangman, overordnet av Florida Keys National Marine Sanctuary.

“Men jeg tror du og kollegene dine hadde visjonen om å forstå at en mulighet oppstår ut fra en tragedie, så dette var en mulighet for oss å jobbe sammen for å prøve å fremme restaurering her.”

Fru Fangman sa at UAE-donasjonen, kunngjort i februar 2020, var “den første katalytiske finansieringen” som ga et løft til restaurering, som innebærer forplantning av koraller og plassering på revsteder for å oppmuntre til gjenvekst.

Tilskuddet, som er en del av 10 millioner dollar tildelt av De forente arabiske emirater for orkanen Irma-lettelse, vil også gi stipend til studenter i Florida for å studere marinvitenskap og la korallerestaureringseksperter fra De forente arabiske emirater og USA samarbeide.

UAE-midler støtter også Reef Futures 2021, en konferanse om restaurering av korallrev som skal holdes i Florida i desember.

Korall blir også “plantet om” utenfor østkysten av De forente arabiske emirater.

Verdenshavsdagen 2021:

Surfinstruktør Tommy Olsen lærer nybegynnere å ri på bølgene på Norges Lofoten i Polarsirkelen. AFP Greenpeaces Arctic Sunrise-skip seiler gjennom den flytende isen i Polhavet. Reuters En dykker identifiserer arter som vokser på skroget til et skip under en marinbiologistudie i Det indiske hav ved False Bay, Cape Town, Sør-Afrika. EPA Det vises et isfjell på den vestlige Antarktis-halvøya. AFP Millioner plaststykker, mikroplast og rusk blir sett i havet når en gratis dykker samler plast under Great Ocean Cleanup i Hermanus, Sør-Afrika. EPA Bioluminescerende alger glitrer i bølgene mens et badevaktstårn sitter på en tom strand i Encinitas, California, USA Reuters To menn forbereder et garn for fiske i havnen i Palo Seco, i Montijo-bukten i Mariato, Veraguas, Panama. EPA En sjømann tildelt Naval Special Warfare Group 2 som gjennomfører militære dykkeroperasjoner i Atlanterhavet utenfor østkysten av USA. AFP Det indiske hav vender mot Koattey Wetlands i Hithadhoo, Maldivene. falske bilder En plastflaske flyter i vannet. Hilsen av National Geographic Abu Dhabi World Oceans Day bidrar til å øke bevisstheten om problemer som påvirker miljøet, for eksempel plastforurensning. Hilsen av National Geographic Abu Dhabi Dette kraftige bildet fremhever det voksende problemet med plastforurensning. Hilsen av National Geographic. En art delfin, kjent som en falsk spekkhogger, trives i de tropiske og subtropiske havene. Hilsen av Dr. Csaba Geczy. Mer enn 300 kilo spøkelsesnett ble gjenvunnet av dykkerteamet som ryddet havet i Myanma’rs Mergui-skjærgården. Fisk svømmer langs kantene av et korallrev utenfor Great Keppel Island i Australia. AP Dette satellittbildet fra US National Oceanic and Atmospheric Administration viser en røykrøyk fra Saddleridge-brannen som sprer seg over Stillehavet. AP Temperaturen i verdenshavene øker dramatisk. Reuters Fra Great Barrier Reef til Persiabukta og utover er det så presserende å beskytte havene og havene som du kunne håpe å finne. falske bilder Folk trekker ut sølt olje fra MV Wakashio-skipet som strandet og forårsaket en oljelekkasje nær Blue Bay Marine Park i det sørøstlige Mauritius 9. august 2020. AFP Dette prisbelønte bildet fra 2017 viste seg å være et slående eksempel på skaden som er gjort på havet av kassert søppel. Justin hofman





Fru Fangman så dette selv da hun la seg utenfor Fujairah og sa at partnerskapet mellom De forente arabiske emirater og USA ville tillate en utveksling av ideer om korallgjenoppretting.

“Slike internasjonale partnerskap tillater oss alle å fremme teknikker og vitenskap raskere,” sa han.

Slike restaureringsarbeider i UAE er avgjørende, sa Hamad Al Jailani, assisterende forsker for marine habitatprogrammer ved miljøbyrået.

Høye temperaturer og saltholdighet betydde at korallen i De forente arabiske emirater allerede var på grensen, sa Al Jailani.

Dette gjør det vanskelig for dem å takle klimaendringene.

De gjennomgår hyppigere blekehendelser, der korallene kaster alger som lever i vevet deres, gjør strukturene hvite og kutter av matforsyningen.

Al Jailani sa at en bleking i 2017 i De forente arabiske emirater reduserte koralldekket med 65 prosent.

“Det har sakte kommet seg over tid, men vi forventer alltid noe rundt hjørnet,” sa han.

“Så vi har fordoblet vår innsats for rehabilitering og bevaring av koraller.”