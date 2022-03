«Uansett hva forhandlingsteamet vårt diskuterer, tror jeg bare Putin og jeg kan komme til enighet,» sa Zhelensky.

«Jeg er klar til å forhandle (med Vladimir Putin) de siste to årene. Jeg tror vi ikke kan stoppe krigen uten forhandlinger,» sa han til American Channel.

Han understreket at samtalene mellom Kiev og Moskva etter den russiske invasjonen av Ukraina, som startet 24. februar, var «veldig viktig».

Tyrkia, som har trappet opp meklingsarbeidet mellom Moskva og Kiev, lovet søndag at Russland og Ukraina hadde gjort fremskritt i sine samtaler.

Men «Jeg tror bare Putin og jeg kan komme til enighet, uavhengig av diskusjonene mellom våre forhandlingsgrupper,» sa Zhelensky.

«Hvis det er 1% sjanse for å stoppe denne krigen, må vi gripe den,» sa han. Han forsikret dem om at «dialog er den eneste veien ut» og at «spørsmål knyttet til sikkerhetsgarantier for Ukraina kan løses gjennom dialog».

Noen kompromisser ble avvist

Men han avviste noen kompromisser, som å anerkjenne separatistterritorier øst i landet.

«Du kan ikke be Ukraina om å anerkjenne territoriene som uavhengige republikker,» sa han.

«Jeg kan ikke gjenkjenne (dem) først som president og deretter som borger, og for det tredje fordi jeg ikke kan tvinge folk til å elske fiendene sine. Det er umulig,» sa han.

Avtalen om å avslutte fiendtlighetene bør slå fast at Ukraina «ikke vil miste sin suverenitet og territorielle integritet», sa han.

I motsetning til det russiske militærets inntreden i Ukraina for å «ødelegge» befolkningen, gjentok den ukrainske presidenten at «vi må bruke alle midler, enhver mulighet til å forhandle og (Vladimir) muligheten for samtaler med Putin».

«Men hvis disse anstrengelsene mislykkes, kan det (konflikt i Ukraina) bety en tredje verdenskrig,» advarte han.

Dagen før, Mr. Zelensky, i en video som allerede er lagt ut på sosiale medier, ba om samtaler.

«Dette er tiden for å forene. Dette er tiden for å snakke. Det er på tide for Ukraina å gjenopprette regional enhet og rettferdighet,» sa han.