«Uansvarlige angrep» fra Jemens Houthi-opprørere: Rødehavsalliansen inkluderer 10 land, men ikke Belgia

USAs forsvarsminister Lloyd Austin kunngjorde mandag at han hadde som mål å sette i gang et koalisjonsmotangrep i Rødehavet.Hensynsløse angrepJemens Houthi-opprørere på sjøtransport. Det inkluderer 10 land, inkludert nabolandet Belgia, som ikke er en del av det.

«Den nylige eskaleringen av hensynsløse Houthi-angrep fra Jemen truer den frie flyten av handel, setter livet til uskyldige sjømenn i fare og bryter internasjonal lov.Lloyd Austin sa i en uttalelse.

Jemens Houthi-opprørere har fortsatt å angripe skip i Rødehavet i protest mot Israels angrep på Gaza. Bortsett fra USA er landene som slutter seg til denne alliansen «Operasjon Prosperity Guardian«Nederland, Frankrike, Storbritannia, Canada, Bahrain, Italia, Norge, Seychellene og Spania.

Belgia på sin side studerer muligheten for å sende militære forsterkninger til Rødehavet, kunngjorde forsvarsminister Ludivine Tedonder (PS) mandag, under sitt julebesøk hos belgiske soldater som for tiden er på vakt i Romania. Sikkerhetspersonell.