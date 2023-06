Ubåt forsvinner nær Titanic: Hvem var de 5 passasjerene om bord på «Titan»?

USA, Canada og Frankrike er i et vanvittig kappløp for å finne livene til fem passasjerer ombord på den lille Titan-ubåten som ble savnet nær vraket av Titanic.

– Fransk Paul-Henri Narjolet, 77 år gammel, er ekspert på dyphavsdykking og interessert i maritim arkeologi. Som sjøfarer tilbrakte han den første delen av karrieren som sjøoffiser. Kommandør for en gruppe klareringsdykkere ved Cherbourg (nordvest for Frankrike), ble han senere ubåtpilot i den franske marinen. Deretter flyttet han inn i maritim arkeologi og gravde ut flere vrak. I 1986 tok han ansvaret for de dype intervensjonsubåtene til det franske forskningsinstituttet for utnyttelse av havet (IFRAMER). For et år siden oppdaget et team ledet av den amerikanske forskeren Robert Ballard sammen med Iframer vraket av Titanic. Allerede i 1987 fant Paul-Henri Narcolet vrakdeler på den franske ubåten Nautilus. Dusinvis av dykk fulgte, og bidro særlig til å gjenopprette flere hundre gjenstander. Siste dato er sommeren 2021.

– Britisk forretningsmann Hamish Harding, 58, er også godt kjent med intensive studier. Bortsett fra eventyrene hans som han forteller om på sosiale nettverk, er få detaljer kjent om karrieren og formuen til administrerende direktør for Action Aviation, et privat jetsalgsselskap grunnlagt i 2004. Uteksaminert fra Cambridge University i naturvitenskap og kjemiteknikk. , tok Hamish Harding en ti minutters flytur ut i verdensrommet for et år siden på Blue Origins New Shepherd-rakett, den femte vellykkede menneskelige oppskytningen for hans «mentor» Jeff Bezos» selskap. Han har mange omtaler i Guinness World Records. Blant bedriftene hans dykket han i mars 2021 sammen med en annen oppdagelsesreisende, Victor Vescovo, i en to-seters nedsenkbar til den dypeste delen av havet som er kjent til dags dato, Mariana-graven. Oppdraget brukte den lengste tilbakelagte distansen (4600 meter) på en slik dybde (4 timer og 15 minutter).

Med sin kone Linda har han to sønner, inkludert Giles, som i 2020 ble den yngste personen som reiste til Sydpolen i en alder av 12, rapporterte Times.