Ubegrenset musikk – Norges Ford Festival har en begrenset utgave under utbruddet

Lansert i 2014, Fotoparker Er det ukentlige innslaget fra Din historie, Med bilder som feirer kreativitet og en følelse av nyhet. Av de tidligere 540 postene, én Kunstfestival, Tegneserie galleri. World Music Festival, Telecom Expo, Hirseutstilling, Climate Change Expo, Wildlife Conference, Åpningssermoni, Deepavali Rangoli, Og Jazzfestival.

Norges år Ford tradisjonell og verdensmusikkfestival Avlyst i fjor på grunn av infeksjon, men den målte liveversjonen ble holdt tidligere denne måneden (Se bildeartikkelen min i 2016 -utgaven Her)

Prisutdelingen, som først ble holdt i 1990, regnes som en av de fremste scenene for verdensmusikk i regionen. Vanligvis finner festivalen sted Fire dager, Tidligere hendelser basert på urfolksmusikk, flyktningrettigheter, regional kultur og sigøynermusikk.

Denne serien med fotooppsatser vil inneholde høydepunkter fra noen av 2021 -utgavens forestillinger, musikerintervjuer og innsikt fra festivalarrangører.

Mambo Compenaro

2021 Bakgrunn

“I 2019 feiret vi vår 30. utgave med mer enn 40 band. I 2020 ble festivalen avlyst på grunn av en epidemi,” forklarer han. Doril Folite, Festival Communication Manager, I en prat Din historie.

For 2021 -utgaven i juli ble bare band med base i Norge invitert til et begrenset publikum. Noen av dem Høydepunkter Forestillinger av Gazza Baldo, Meelodi, The Curepers, Valkyrie Allstars og Miss Daddy’s Angola 70. Det var til og med Dansforestillinger Cartellet, Margit Myer og Fricar.

“Artister har mer Tøffe tider. Men modige og kreative musikere jobber og spiller inn musikk. Noen har sendt virtuelle konsertvideoer fra stua, for eksempel husket Dore.

Noen av dem fikk sin første forestilling denne måneden etter et gap på nesten to år. Det er veldig rørende og følelsesmessig, “la han til.

Ford Festival får heldigvis offentlig finansiering. “Den norske regjeringen har gjort det mulig for festivaler å overleve,” sa han. Derved til en viss grad for musikere. Det er ikke lett for dem alle, men det er noen programmer tilgjengelig for støtte, forklarer Dory.

PUC NCube

புசி Ncube

“Epidemien påvirket oss sosialt og følelsesmessig fordi vi måtte dele musikk og spille sammen. Dessverre kunne vi ikke samle, dele eller sosialisere,” beklager han. Velsignet ‘Pussy’ My Cube, En sanger-artist fra Zimbabwe.

Men på den positive siden hadde hun en sjanse til å fokusere på verktøyene sine (Gitar og Embra), Og gjør tingene klare til å åpne igjen. “Vi har mange liveshow i kø og signerte kontrakter til mars neste år,” sier Pussy.

Bandet hans lager ny musikk. “Vi kan ha et album som kommer ut i år,” legger han til. Saksofonisten hennes Christine Sewaltson Er en profesjonell studioingeniør.

“Infiltrering av Ford ga mye mening for oss alle, men samtidig brakte det tilbake sceneskrekk etter to år uten live -seere,” tuller Pussy.

“Men det er en fantastisk følelse! Det var nesten en klump i halsen Følelser er for oss og vårt publikum De som har lengtet etter konserter, ”signerte Pussy.

Hva skjer nå? Du Har det blitt gjort i dag for å stoppe den travle timeplanen din og oppdage nye veier for ditt kreative senter?

Columbine egg

Hvit

மீலோடி

Wright

Reise

Folkemusikkhistorie

Novgorod

Gazza Baldo

Kartell

Firekvintett

Wright

Somre Silvola

Blinke

Anders Lilliput Trio

Sakhizada

மீலோடி

Se også boken Your Story Pocket Ordtak og sitater for gründere: inspirasjonens verden for oppstart, Kan nås som applikasjoner eple Og Android Enheter.

(Alle bilder fra Forde -festivalen)