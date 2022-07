Uber-filer: $200 000 Seal for Neely Croce

Uber har også vært i stand til å tappe i lommene til tidligere senior embetsmenn som Neely Gros, tidligere visepresident i EU-kommisjonen. Kort tid etter at hun forlot kommisjonen i november 2014, søkte den nederlandske kvinnen om å bli medlem av Ubers rådgivende styre. Forespørselen ble avvist av kommisjonen fordi alle avtroppende kommisjonærer er underlagt en «reserveperiode» på 18 måneder.

Men det stoppet ikke Neely Groce fra å jobbe bak kulissene. «Vårt forhold til NK er veldig konfidensielt. Navnet hans skal ikke vises i et dokument», skrev en Uber-lobbyist til en kollega, fire måneder etter at eks-kommissærens ordre vedtok. I løpet av sin 18-måneders bufferperiode ba Neely Kroes flere medlemmer av den nederlandske regjeringen om å «overtale regulatoren og politiet» fra å etterforske Uber Amsterdam. Etter at advarselsperioden var over, sluttet fru Gross seg til Ubers rådgivende styre … med et stipend på $200 000 som styreleder.