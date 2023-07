Uberørt av turister, er denne middelhavsøya en flott sommerdestinasjon

Når vi tenker på italienske øyer, tenker vi umiddelbart på Sardinia. Mellom sine hvite klipper, eksepsjonelt solskinn, friskt og varmt vann, er Sardinia ofte et veldig populært reisemål for turister. For ikke å snakke om den lille øya Capri som ligger i den napolitanske gulfen. Velkjent for sine fjellrike terreng sine små strender med gyllen sand, men fremfor alt for sine til tider høye priser. Likevel har Middelhavet mange hemmeligheter, som øya Ustica. Det ligger i Palermo-regionen, 70 kilometer fra den nordlige kysten av Sicilia. Denne italienske destinasjonen har ennå ikke blitt invadert av turister og er den perfekte muligheten til å oppdage den.

Beskyttet øy

Ustica, som ligger i minimal avstand fra Palermo, er et stort naturreservat, både terrestrisk og marine. Øya er rik på flora og har en imponerende fauna. Fotgjengerstier hjelper deg med å oppdage øya. Disse sporene er også egnet for fotturer eller fotturer. For å varme opp anbefaler vi turen «Del Sentioro Mezzogiorno». Denne turen er helt egnet for nybegynnere og er bare 4 kilometer lang. Det vil gi deg en unik utsikt over klippene og strendene. Turen din begynner ved Santa Maria Tower, et kystvakttårn. Veldig raskt vil du bli nedsenket i vegetasjonen og du vil kunne beundre de forskjellige typer landskap der fjellene smelter inn i havet. Turen er også en mulighet til å oppdage lokale bygninger som er gjennomsyret av historie. Belønningen din er ved Punta Cavazi fyrtårn, det siste punktet. Det er en liten hule full av fargerike fisker i helt gjennomsiktig vann. En velfortjent svømmetur etter alle disse kilometerne!

Et dykkerparadis

Etter landet, oppdag skjønnheten i havet! Ustica har vært Italias første beskyttede marinereservat siden 1986. På grunn av sin posisjon i Tyrrenhavet er øya et «hot spot» for biologisk mangfold i Middelhavet. Undersjøiske relieffer og atlantiske strømmer gir store mengder næringsstoffer som lar mange arter kolonisere. Innenfor reservatene er alle marine- og plantearter beskyttet, spesielt Posidonia oceania. Det er en blomstrende marin plante som bare lever i Middelhavet. Dens tilstedeværelse indikerer et «sunt» hav, og er avgjørende for noen arter. Den fungerer som et ly og pantry for mange dyr.

Under en enkel svømmetur med maske og snorkel kan du observere fargerike bunner og svært rik fauna og flora: kråkebolle, sjøstjerner, leppefisk og mange andre. For de mer eventyrlystne vil showet bli enda morsommere. Du vil fortsatt gjøre mange forskjellige møter: fargerike gorgonians eller «falske» svarte koraller. Vi kommer over mange fargerike planter og det er mange arter. Ustica er uten tvil dykkingens hovedstad, og den er full av mange klubber, som den svært kjente «Orca Diving Ustica». Øya har mange grotter og bekker hvor du kan svømme. Det er mange måter å besøke dem på. En dag med oppdagelser og moro er garantert!

(Gjen)oppdag italiensk gastronomi

Historiesenteret er et sted du kan legge til i «å gjøre»-listen din. Å gå gjennom de trange gatene og beundre veggmaleriene på fasaden vil fengsle deg. Små brosteinsbelagte gater legger betydelig sjarm til dette stedet. En må stoppe for å ta de beste bildene dine. Gjennom hele turen vil du bli lullet av de søte aromaene fra små isbarer og typiske smaker på øya. På kvelden vil du garantert la deg friste av italienske gastronomiske klassikere som spaghetti Bolognese eller en god pizza. Ustica er imidlertid ikke godkjent for disse matvarene. I denne lille landsbyen er adressen «Ristorante Giulia» drevet av kokken Giuseppe Lo Schiavo, kjent som «La Nona». Hvis du er en fiskeelsker, er dette det rette stedet for deg. På menyen finner du en rekke retter som gjør fisken stolt. Tradisjonelle oppskrifter av italiensk mat, alltid med en moderne vri. En flott måte å fordype deg i italiensk kultur, langt fra klisjeer.

