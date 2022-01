Ubisoft avslører overraskende resultater for Assassin’s Creed

Den originale trilogien skulle opprinnelig ende i verdensrommet!

Hvis det er en lisens som har etablert seg som viktig i videospillindustrien, er det Assassin’s Creed. Siden den første episoden ble utgitt i 2007, har elleve episoder solgt over 155 millioner eksemplarer. Visste du at denne retten opprinnelig ble betraktet som en trilogi? Faktisk, historiekurven rundt Desmond Miles på slutten av Assassin’s Creed III, burde franchisen ha avsluttet etter denne episoden.

Til slutt følger syv kapitler. Men slutten av Assassin’s Creed III har også blitt revidert og har ingenting å gjøre med den originale scenen og det som til slutt ble gjenskapt i spillet.

Lars de Wild, doktorgradsstudent ved KU Leuven, så på emnet i en studie. Ubisofts bruk av religion, Ifølge våre kollegerEurocomer. Etter et intervju med skaperen av franchisen, Patrice Désilets og Alex Hutchinson, den kreative lederen av Assassin’s Creed III, visste Lord de Wild virkelig at Desmond Miles og Lucy Stillman måtte rømme fra jorden på romfartøyet og skape en ny mann. Sivilisasjon på en fjern planet.

«Kort sagt, den tredje kampen vil ende med en konflikt som vil bli løst i vår tid., sier Lars de Wilde. “Også, det er verdens undergang i 2012 og Desmond Miles og Lucy starter en ny sivilisasjon et annet sted som Adam og Eva.”

Som Patrice Désilets fortalte Lars de Wildt, kan Lucys navn ha vært direkte inspirert av en av våre forfedre, Australopithecus afarensis. «Bom! De vil stikke av i et romskip! ”, ville Désilets ha fullført.

Når verden tar slutt i 2012, for å bringe trilogien til slutt, et overraskende utsagn gitt historiekurven. Nå gjenstår hovedmysteriet: hvorfor et romskip? Mange fanteorier på den tiden påpekte at ISIS (rase som ble møtt i serien) var romvesener og at bunkeren deres faktisk var et romskip.

Men hvis trilogien hadde endt som vist ovenfor, ville vi aldri ha visst hva rettigheten ville ha vært …