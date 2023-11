Ubisoft introduserer annonser under spilløkter

Spillere av Assassin’s Creed Odyssey fikk den ubehagelige overraskelsen å se popup-annonser vises på skjermene deres under en spilløkt. Selv om Ubisoft snakket om emnet, hopet de negative kommentarene seg raskt opp. «Teknisk feil».

Bare se for deg. Du betaler €70 per spill og plutselig dukker det opp en annonse i fullskjerm under spilløkten din. Denne ulykken skjedde akkurat denne uken. Mange Assassin’s Creed Odyssey-spillere på Xbox og PlayStation ble ubehagelig overrasket over å se en reklameannonse når de åpnet et kart.

Tilsynelatende spredte nyheten seg som ild i tørt gress på reddit Og mange vitnesbyrd bekrefter at dette ikke er et enkeltstående tilfelle. Spillere angrep Ubisoft mye og beskrev handlingen«trenge» Og uakseptabelt. «Vel, jeg kommer ikke til å kjøpe Ubisoft-spill lenger. Jeg betaler ikke for å se annonser»En av dem skriver.

Faktisk, her ligger kjernen i problemet. De fleste spillere angir at de ikke har noe problem med å se annonser vises i et gratisspill, men ikke i en fullpristittel.

Kontaktet av på kantenUbisoft var raske til å reagere. » Dette var et resultat av en teknisk feil, som vi fikset så snart vi ble klar over problemet., sier en talsperson for forlaget. Selskapet har imidlertid ikke spesifisert den nøyaktige arten av feilen. For ikke å nevne det faktum at det er nødvendig å kryptere denne dedikerte annonsen hellig fredag…

