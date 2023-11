Ubisoft irriterer Assassin’s Creed-spillere med interstitial-annonser midt i spillet – La Reclaim

SOS Desperat gamer på jakt etter en AdBlocker for konsoll.

Forrige helg skapte Ubisoft et skrik etter at det uventet dukket opp annonser i spillet. Assassin’s Creed Odyssey. Spillere på Xbox og PlayStation ble overrasket over fullskjermannonser under spillingen. Denne annonseinntrengingen har blitt sterkt kritisert Reddit-brukere, Noen kaller det en ubehagelig opplevelse. Fabien Darrigues, en talsperson for Ubisoft, kalte hendelsen en «teknisk feil» og bekreftet at problemet ble løst like etter oppdagelsen.

Introduksjonen av disse annonsene var opprinnelig planlagt for hovedmenyen til andre spill Assassin’s CreedHar som mål å oppmuntre Assassin’s Creed Mirage, Sagas siste opus, som kommer i salg på Black Friday. Men på grunn av en påstått teknisk feil, forstyrrer annonser spillopplevelsen til noen spillere. Spilleres reaksjon på dette annonseinntrengningen har stort sett vært negativ, og noen har uttrykt misnøye på nettplattformer. Og vi kan forstå dem. Rundt €60 ved utgivelse, som et spill Assassin’s Creed Odyssey Ingen vane med å vise popup-vinduer i fullskjerm.

Ubisofts trekk reiser spørsmål om fremtiden for annonsering i videospill. Mens Ubisoft tidligere har tilbudt flotte integrerte annonser i spillene sine, markerer denne nye tilnærmingen et betydelig skifte. Den negative reaksjonen fra spillere på disse påtrengende annonsene kan ha betydelige implikasjoner for selskapet og spillindustrien generelt. Det gjenstår å se hvordan Ubisoft og andre utgivere vil navigere mellom økte inntekter og spillertilfredshet i dette miljøet.