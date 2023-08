Ubisoft kan dra nytte av Microsofts oppkjøp av Activision og går opp på børsen – 28.08.2023 kl. 07:00

(NEWSManagers.com)



– Gode nyheter for Ubisoft. Den franske videospillutgiveren kunngjorde tirsdag at den har signert en avtale for strømmerettighetene til «Call of Duty»-lisensen og hele katalogen med nåværende eller fremtidige titler fra sin amerikanske konkurrent Activision Blizzard. Som svar hoppet tittelen mer enn 7% på aksjemarkedet tirsdag ved middagstid. Denne operasjonen, hvis økonomiske forhold ikke er offentliggjort, er en del av det reviderte prosjektet for Microsofts oppkjøp av Activision, som den amerikanske datagiganten har presentert. til Competition and Markets Authority (CMA), konkurransemyndigheten i Storbritannia: «Denne avtalen vil gi Ubisoft eksklusive verdensomspennende rettigheter til å kringkaste Activision Blizzard-spill, unntatt ikke-eksklusive kringkastingsrettigheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, for alle nåværende og nåværende spill «. Activision Blizzards eksisterende spill, så vel som de som vil bli utgitt i løpet av de neste 15 årene etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard,» sa den franske gruppen i en pressemelding. Les også: Amerikansk antitrust satt på prøve av Microsoft-saken – Activision Remote Access-spillDet vil tillate Ubisoft å «fortsette å styrke innholdstilbudet til Ubisoft+-abonnementstjenesten deres, samt gi lisenser for «streamingtilgang til Activision Blizzards nåværende spillkatalog , så vel som deres nyheter, til skyspillselskaper, tjenesteleverandører og konsollprodusenter», fullførte selskapet grunnlagt av Guillemot-familien. Avtalen viser ikke til salg av videospill i dematerialisert format, men til tilgangsrettigheter til «flyttede» spill. Skyspillplattformer gir muligheten til å spille grafiske produksjoner av høy kvalitet uten å måtte eie en hjemmekonsoll eller en datamaskin. Datakraften som kreves for å betjene disse spillene genereres av eksternt hostede dataservere, mens spilleren mottar bildet på den tilkoblede skjermen etter eget valg: TV, datamaskin, smarttelefon eller digitalt nettbrett.

Dimitri Delmond