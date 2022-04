Ubisoft kan endelig bli det neste store kjøpet innen videospill! | Xbox One

2022 er allerede et stort år tatt i betraktning antallet oppkjøp annonsert i videospillindustrien. Microsofts Activision Blizzard ($68,9 milliarder) og Sonys Funky ($3,6 milliarder) er enorme, men en annen aktør kommer snart på listen, ingen ringere enn Ubisoft.

Ubisoft, den gjennomsnittlige fisken med lisens for gull

Kilder sa at Ubisoft Entertainment SA, videospillutgiveren bak «Assassin’s Creed»-serien, tiltrekker seg foreløpig interesse fra investeringsfond. Bloomberg Folk som er nære på emnet.

Ifølge aviskilder har Blackstone Inc. Og KKR & Co. Flere private equity-selskaper, inkludert, har studert det franske selskapet. De samme kildene påpeker at Ubisoft ennå ikke har inngått noen seriøse forhandlinger med potensielle kjøpere og det er uklart om nøkkelpartneren er villig til å inngå avtalen.

Yves Guillemots familie eier for tiden 15 % av virksomheten, men konsultasjonene er fortsatt på et tidlig stadium og ingen advokat er sikker på auksjonen, sa kilder. I aksjemarkedet falt Ubisoft-aksjene fra € 84,60 i januar 2021 til € 51 et år senere. Tap på 40 % av verdien på ett år, noe som bringer aksjekursen tilbake til mars 2017-nivå i dag. I dag er Ubisofts markedsverdi omtrent 4,8 milliarder euro.

Ifølge kilder கொட்டகு, Ubisoft har jobbet tett med flere eksterne konsulentfirmaer de siste årene for å revidere ulike områder av virksomheten. Men kilder i Kotaku sa at mens selskaper generelt gjør det mer lønnsomt og klar for fremtiden, er dette et tegn på at Ubisoft prøver å rydde opp i et potensielt salg.

Ubisoft har allerede blitt offer for andre grupper, men som vi har sett av Vivendis mislykkede forsøk, har Guillemott-familien alltid vært sterkt imot å selge butikken. Siden den gang ser imidlertid situasjonen ut til å være en helt annen, sa Yves Guillemot i februar i fjor. Ethvert tilbud på bordet bør vurderes Selv om Ubisoft kunne være gratis.

Kotaku-kilder mener at Ubisoft nå er klar til å kjøpe opp av en rekke årsaker:

Charlie Guillemot forlot Ubisoft og styret i fjor, noe som betyr at han ikke har noen avkom til å ta over familiebedriften.

Ubisoft har vært plaget av en rekke bølger av seniortalenter som forlater. Videospillmarkedet vokser og det er en økende etterspørsel etter nøkkelposisjoner.

Selskapet fortsetter å kjempe mot konsekvensene av at saker om seksuell trakassering kommer i pressen fra sommeren 2020.

Noen av de største prosjektene står stadig fast i et helvete av oppturer og nedturer, forsinkelser eller vekst. Det beste eksemplet er selvfølgelig Utover godt og ondt 2Formulert i 14 år.

Som Bloomberg annonserte i februar, har Ubisoft bestemt seg for å gjøre en av Assassin’s Creed Valhallas planlagte DLC-er til et eget spill (Assassin’s Creed Rift). For å fylle hullene i utgivelsesplanen på dette tidspunktet. I følge tre Kotaku-kilder vil de kommende Far Cry-, Ghost Recon- og Assassin’s Creed-spillene bli utgitt litt senere enn Ubisoft opprinnelig forventet.