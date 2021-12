Ubisoft kunngjør en ny Splinter-celle

Remake-produksjonen har akkurat begynt. Utgivelse forventes ikke innen utgangen av 2022.

En av de mest kjente hemmelige agentene innen videospill har vært i tjeneste i nesten 20 år. I 2002 la Sam Fischer ut på sitt første eventyr på PC-en og konsollene i Splinter-cellen, fra de berømte bøkene til romanforfatteren Tom Clancy. Siden den gang har det strømmet vann under broene, og 7 kapitler har kommet ut og gått gjennom generasjoner av konsoller.

Bare her, eierens siste offisielle episode av Blacklist, starter allerede i 2013 og har ikke etterlatt et godt minne for fansen.

Radiostille siden den gang. Tidligere i år ga bare én kunngjøring fansen håp, VR har et flerspillerspill og vi venter fortsatt på nyhetene. Det har vært mange rykter om at Ubisoft ser på en ny episode eller en remaster/remake av den gamle.

Siden informasjonen offisielt ble sluppet denne onsdagen, er det virkelig en nyinnspilling! Ubisoft har avslørt at de jobber med en nyinnspilling av sin første episode, mens den vil feire tjueårsjubileum neste år.

Vel, selvfølgelig, forvent ikke at spillet blir utgitt når som helst snart, produksjonen vil begynne. Ubisoft har også begynt å rekruttere til team. Som beskrevet i videoen fikk vi vite at spillet vil kjøre under en helt ny motor kalt Snowdrop, som vil bli brukt i fremtidige produksjoner av tittelen som Avatar: Frontiers of Pandora og den kommende Star Wars. Vil være ansvarlig for utviklingen av Ubisoft Toronto. Men selv om vi ser for oss at PS5, Xbox Series og PC vil være de første til å bekymre seg, vet vi ikke hvilken plattform den vil lande på.

Som kreativ direktør Matt West forklarer, en ting er sikkert, ånden i det originale spillet vil beholdes.

“Den originale Splinter Cell leverte mange spennende og revolusjonerende ting da den ble utgitt for 19 år siden. Spillpublikummet har nå en mer raffinert gane. Så jeg tror det er mer en nyinnspilling enn en remaster. Vi prøver å gjøre det.”

Så det er ikke snakk om en åpen verden. Hjertet av spillet vil forbli det samme, forestiller vi oss, tilpasset de nåværende vanene til spillerne og det moderne spillet.