Ubisoft kunngjør Virtual Reality-versjon av sin blockbuster «Assassin’s Creed»

«Å kunne føle hvordan det er å bli en mestermorder kommer til å være et stort trekkplaster for spillere,» sa David Wotypka, kreativ direktør for spillene, til AFP under en presentasjon for Ubisoft Forward i Los Angeles.

«Det passer godt for virtuell virkelighet,» sa M. Votypka, som vurderte det, «hvor de beste spillene er «åpenbart mange fysiske utfordringer,» og «lar deg gjøre noe annerledes og bedre på noen måter. « Å spille «Assassin's Creed» betyr mye klatring, hopping fra en bygning til en annen, løp, kamper og mange muligheter til å få adrenalinkick. Ubisoft-teamet jobbet for å sikre at de som var utsatt for kvalme eller lett distraherte ikke ble presset for hardt. Designerne prøvde å dempe volden i drapsscenene slik at de var raske, begrenset hvor ofrene kunne bli angrepet og unngikk bruk av tortur. «Assassin's Creed»-sagaen har allerede blitt tilpasset til tegneserier og kino i 2016, noe som illustrerer Ubisofts strategi for å tilpasse seg andre medier. Spillet vil være tilgjengelig på Metas nyeste virtual reality-headset, kjent som Quest, tidligere Oculus. Virtuell virkelighet bør gi lettelse til handlingen i dette vellykkede spillet, som allerede er sentrert om moderne hovedpersoner som går inn i sin egen virtuelle historiske verden, gjennom minnene til sine forfedre. Spillere vil se gjennom de virtuelle øynene til en av hovedpersonene i serien, Ezio Auditore Ezio Auditore, som døde i 1524 i Firenze, Italia under den tidlige renessansen. De finner Cassandra i antikkens Hellas og Connor i kolonitidens Amerika. Ubisoft presenterte mandag «Assassin's Creed Mirage», et nytt kapittel som skal spilles på videospillkonsoller og personlige datamaskiner, planlagt utgivelse 12. oktober, som opprinnelig var forventet innen slutten av 2022. «Mirage» har som mål å hylle det første snikmorderspillet og kjempe mot den «gamle linjen» som «Basim» i middelalderens Irak i Bagdad fra 900-tallet.